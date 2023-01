‘Pantera’ Zegarra reta a Jonathan Maicelo a una pelea oficial: “Él me faltó el respeto”

Las diferencias entre Jonathan Maicelo y la ‘Pantera’ Zegarra tienen una pelea pendiente hace varios años; sin embargo, nunca se dio la oportunidad de poder solucionar el tema. Todo inició en el 2012, cuando los medios de comunicación exponían las fuertes expresiones que ambos se lanzaban, pero no fue hasta el 2017 que ambos se cruzaron en un evento y Maicelo le dio una cachetada frente a todo el público. Ninguno tuvo la oportunidad de defenderse; no obstante, ahora, Zegarra quiere finalizar el conflicto con una lucha oficial.

¿Qué dijo la ‘Pantera’ Zegarra sobre Jonathan Maicelo?

“Com FM” recibió a la ‘Pantera’ Zegarra para comentar sobre los secretos que hubo en “Combate” y las polémicas que él generó en vivo. Mario Irivarren y Fabianne Hayashida revivieron momentos de antaño, cuando todos eran un éxito en la televisión peruana, pero, al finalizar el programa, el boxeador se refirió a Jonathan Maicelo, con quien tiene una rivalidad hace varios años.

“Si la pelea con Maicelo no se hace oficial este año, el próximo año yo lo busco y le saco la mie***. ¿Sabes por qué? Porque él tiene una deuda conmigo. Él me faltó el respeto. Una cosa es que nos faltemos el respeto hablando, pero eso es denigrante. Gracias a Dios, nosotros somos boxeadores y podemos sacarnos el ancho dentro y fuera del ring”, dijo el ex chico reality, sorprendiendo a los panelistas del podcast.

PUEDES VER: Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos pasaron juntos toda la noche en su gimnasio

‘Pantera’ Zegarra amenaza a Jonathan Maicelo

Finalmente, la ‘Pantera’ Zegarra aseguró que esta pelea no se lleva a cabo porque Jonathan Maicelo “se chupa”; es decir, no quiere enfrentarse al deportista: “No se da porque él no quiere, porque ha habido varios postores y no se ha dado”.

“Si no se da, que se cuide las espaldas porque lo voy a buscar. Si no se dio el año pasado, se va a dar este año y, si no, lo busco (...) Él denigró mi honra frente al público”, fueron las palabras del también cantante.