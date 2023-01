¿Cuál es el origen de la enemistad entre Susy Díaz y Amparo Brambilla?

Susy Díaz y Amparo Brambilla son dos las exvedettes peruanas más populares de la década los 90. Ambas gozaron gran fama en aquella época y no solo por sus shows y bailes, sino también por aparecer en la televisión. Sin embargo, aunque ambas fueron bailarinas muy conocidas, lo cierto es que existen una enemistad entre ellas desde hace varios años, la cual hasta el día de hoy aún perdura.

Conoce cuál fue el origen de la mala relación entre Susy Díaz y Amparo Brambilla, quienes por mucho tiempo estuvieron enfrentadas.

Susy Díaz afirma que su esposo Percy Arévalo le fue infiel con Amparo Brambilla

La presunta infidelidad del esposo de Susy Díaz con Amparo Brambilla fue la causa de su enemistad. Aunque la exvedette jamás reveló el nombre de la bailarina con la que supuestamente Arévalo le fue infiel, fue él mismo quien terminó por decirlo al afirmar que nunca estuvo con ella.

En los 90, la excongresista trabajaba no solo en el Parlamento, sino también en “Risas de América”, por lo que no solía ver mucho a su pareja. Un día, cuando salió a la medianoche, él no la recogió y fue un miembro de seguridad del Congreso quien le avisó que supuestamente se había ido al departamento de Brambilla.

Díaz también reveló que rastreó las llamadas de su marido en aquel entonces y vio que tenía varias de la exvedette. “Me afectó muchísimo porque estar casada con un hombre cuatro años y que no te respete mientras uno se mata trabajando, que se vaya, se reúna y salga con gente de tu mismo ambiente. En la farándula no hay amigas”, señaló Susy en el desaparecido programa “Amor, amor, amor”.

Susy Díaz se casó en 1994 con Percy Arévalo, cuyo matrimonio duró casi 4 años. Foto: composición LR/El Popular/Jptolentino3/Twitter

En 1998, Díaz culminó su matrimonio con Arévalo y a la vez enfrentó una demanda por difamación por parte de Brambilla. Después, la madre de Flor Polo hizo una contrademanda.

Amparo Brambilla explica por qué se reunió con Percy Arévalo

En 2013, la exvedette se presentó en “El valor de la verdad” y volvió a asegurar que jamás estuvo involucrada con Arévalo, ya que su reunión con él fue por motivos laborales.

“Una amiga mía me llama para que yo le haga una lista de gente que tuviera hijos para venderle libros de inglés. Cometí el error de meter en la lista a Susy. La visita a su casa se convirtió algo malo y ella pensó que yo salí con su marido”, declaró.

Amparo Brambilla siempre negó que se haya relacionado con Percy Arévalo. Foto: Latina/captura YouTube

Según la suposición de Brambilla, la razón por la que Díaz hizo todo un escándalo por su encuentro con Arévalo era porque quería dejarlo.

“Sus pruebas eran que tenía un recibo de una cochera cerca de mi casa y unas llamadas por teléfono (…). Susy hizo una conferencia para decir eso. Dijo que Percy le había dicho eso. Yo pedí que él sea varón para que me diga eso en la cara, pero no lo hizo”, sentenció.