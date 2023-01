Claudio Armando de Los Capos ahora graba remix de “Siempre pierdo en el amor” de Armonía 10

Claudio Armando, el popular cantante peruano que ha hecho una carrera exitosa en Bolivia, ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo remix. Esta vez, el videoclip gira en torno al tema “Siempre pierdo en el amor”, un clásico de la agrupación peruana Armonía 10.

La nueva producción de Claudio Armando fue lanzada a través de YouTube el 15 de diciembre del 2022 y hace tres días a través de Facebook . “Les comparto este hermoso remix”, escribió el cantante tras indicar que concretó esta grabación junto a Javier Pachas, su compañero en la agrupación Los Capos.

Si bien en los comentarios se puede leer en su mayoría mensajes de felicitaciones por el tema recientemente grabado, hay algunas personas que le recordaron que se trata de un éxito de la agrupación peruana Armonía 10, en la voz de Carlos Soraluz.

Hay que precisar que el tema “Siempre pierdo en el amor” es de autoría del compositor peruano Walter Salazar Antón, quien ha compuesto temas para varios grupos de cumbia en el Perú entre los años 1999 hasta el 2006, aproximadamente. Se trata de uno de sus mayores éxitos grabado en Ecuador, Colombia, Venezuela, entre otros.

¿Qué pasó con el remix de “Boquita de caramelo” de Claudio Armando?

“Acaban de prohibir el video de ‘Boquita de caramelo remix’ y me duele muchísimo, estoy dolido y no sé cómo reaccionar en estos momentos… También el ‘Mix Mentiras’ lo han eliminado. Han sido noches y días que me dediqué a promocionar ese tema ”, dijo Claudio Armando en julio del 2022, mientras derramaba algunas lágrimas por las calles de Bolivia.

“Boquita de caramelo remix” registraba más de 4 millones de visualizaciones en apenas unas semanas de ser lanzada. En tanto, el “Mix mentiras” a cargo de Los Capos fue reproducida más de 15 millones de veces. En ambos casos, Claudio Armando era el responsable de darle vida a los temas.

Esta canción se hizo popular en el Perú hace más de 10 años bajo la interpretación de Felipe Pizarro, un cantante de música tropical andina conocido como ‘Roy’ y su agrupación Los Gentiles. Sin embargo, el autor de la letra es Juan Bailón Llahuilla Quispe, músico procedente de Juliaca (Puno).