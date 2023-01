Yaco Eskenazi se ‘queja’ de Natalie Vértiz por obligarlo a grabar tiktoks: “Eres muy mandona”

La modelo Natalie Vértiz y su esposo, Yaco Eskenazi, se caracterizan por ser uno de los matrimonios más sólidos de la farándula peruana. Además, la ex miss Perú suele subir videos a su cuenta de TikTok con su familia y en esta ocasión protagonizó un trend de dicha plataforma en el que revelaron algunas cosas que no les gustaban del otro. Lo que dijo el conductor de “En esta cocina mando yo” dejó sorprendida a la presentadora de “Estás en todas”.

“Primero, que me obligas a hacer cosas que no quiero para TikTok (...). Segundo, que eres muy impuntual (...). Eres muy mandona”, expresó el excapitán de ‘Los leones’. Rápidamente, ella le respondió asegurando que no era cierto.