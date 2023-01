Rosángela Espinoza conoce a árabe en Dubai, pero le tapa la cara: “Primera pista del galán”

El corazón de Rosángela Espinoza no tiene dueño, por lo que, durante su viaje a Dubai, varios usuarios buscan la forma de vincularla con algún galán. A través de sus historias de Instagram, la modelo publica su día a día en la lujosa ciudad, pero sus seguidores no se pierden de ningún detalle y, ante la insistencia, la chica reality decidió adentrarse en las calles y conocer a algún árabe para finalizar las especulaciones. El portal de Instarándula fue el elegido para evidenciar que compartió una cena con un ciudadano, pero ella decidió taparle el rostro.

Samuel Suárez no tuvo problemas en publicar la fotografía que Rosángela Espinoza le envió al privado. “’Samu’ voy a conocer a uno más bonito. Más tarde. Si no me molestarán, tú sabes”, dijo la modelo, refiriéndose a su nuevo amigo en Dubai.