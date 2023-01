‘Pantera’ Zegarra revela que aún recibe regalías por la canción “Yo no fui”

El boxeador David Zegarra sorprendió al revelar que hasta el día de hoy sigue recibiendo regalías de la canción “Yo no fui”, que se hizo popular durante la emisión del programa “Combate”. El ex chico reality contó detalles del origen del tema en el podcast “Com FM”, de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, sus excompañeros del sintonizado formato de competencia, en el que incrementó su popularidad.

En 2015, mientras el espacio de entretenimiento de ATV era uno de los más vistos, Mario Hart, David Zegarra y Pancho Rodríguez lanzaron la mencionada canción, que se volvería conocida en ese entonces.

"Yo no fui" es la canción interpretada por Mario Hart, Pancho Rodríguez y David Zegarra. Foto: Spotify

¿Cuánto llegó a recibir la ‘Pantera’ Zegarra por “Yo no fui”?

Tras el éxito de “Yo no fui”, David ‘Pantera’ Zegarra dijo que todavía recibe regalías por el tema musical del que formó parte a pesar de que han pasado siete años desde que se lanzó. A pesar de ello, la cifra es menor a la que recibía al inicio.

“ Hasta el día de hoy recibo regalías. El año pasado me tocó como 500 o 600 soles, pero los primeros años me tocaba S/1.800, S/1.500 así. Ahí te das cuenta de que la música es un negocio ”, contó.

¿Cómo nació la idea de “Yo no fui”?

El deportista ‘Pantera’ Zegarra afirmó que en una reunión con Mario Hart se encontraban hablando del ampay que protagonizó el piloto mientras estaba con Leslie Shaw. En ese momento, la actual pareja de Korina Rivadeneira le aseguró al boxeador que él no era el de las imágenes. A partir de la conversación, surgió la idea de “Yo no fui”.

“Y le digo: Mario, la prensa es una mi***, nos paran acusando de cosas que no hacemos. Qué te parece si sacamos una canción. Siempre nos acusan de cosas que no hacemos. Me preguntó qué nombre le pones, y le dije: ‘Yo no fui sería buena’. ‘Ya, hay que sacarla’, me contestó”.