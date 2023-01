¿Amanda Dudamel es favorita a ganar el Miss Universo?: esto dicen los missólogos

Este sábado 14 de enero inicia el concurso de belleza más esperado del mundo: el Miss Universo. En esta edición número 71, Amanda Dudamel Newman está en la mira de missólogos, exreinas, expertos en Misses y conocedores de la materia. ¿Por qué podría ser la ganadora del próximo Miss Universo? Aquí todos los detalles.

La Miss Venezuela 2021, Amanda Dudamel Newman, tiene 23 años de edad, nació en el estado Mérida y es hija del ex seleccionador de fútbol nacional, Rafael Dudamel.

PUEDES VER: De niña iba con su papá a los partidos de Venezuela y hoy puede ser la próxima Miss Universo

El martes 3 de enero Amanda arribó a Nueva Orleans, ciudad de Estados Unidos donde se realizará el certamen, para concretar la octava corona del Miss Universo para Venezuela.

Amanda llega a la ciudad que será sede del Miss Universo. Foto: El Informador.

Amanda Dudamel: entre las favoritas de los missólogos

Los expertos señalan que Amanda cuenta con todos los atributos para convertirse en la próxima Miss Universo 2022. La joven modelo es parte de los top 5 y top 10 que vienen posteando diversas cuentas de Instagram y Twitter, especializadas en certámenes de belleza.

¿Cuál es el balance que brindan los expertos sobre Amanda en el Miss Universo? Foto: Missologa Venezolana.

El youtuber y experto en certámenes de belleza, Hector Cermeño, resalta que Amanda no para de trabajar. “Esta mujer no descansa. Siempre la vemos dando entrevistas, pasarelas o trabajo social, mucho antes del Miss Venezuela. Por ello, no sería algo forzada la labor que tendría con la corona”.

Por otro lado, el missólogo Lennin comenta, a través de su canal de YouTube, que: “La oratoria, pasarela y personalidad de Amanda, la convierten en un encanto y parte del top 5 del certamen que iniciará este 14 de enero”.

"Mi mayor sueño de pequeña fue ser Miss Venezuela", cuenta Amanda a ENews. Foto: ENews.

Por último, la exreina de belleza venezolana Mariam Habach, mencionó que: “Ya yo dije que la veo superbella (sobre Amanda), superbién, superchévere. Me gustaría que tuviese más proyección a las cámaras, más proyección, pero bueno, eso se irá trabajando poco a poco”, señaló con una gran sonrisa a través de un live en sus redes sociales.