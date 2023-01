¿Cuánto mide Jazmín Pinedo? Conductora reveló su estatura real

Durante un juego de “Esto es guerra”, el participante Hugo García tuvo que adivinar la estatura de Jazmín Pinedo. Como no sabía la respuesta, dijo que sería 1 metro y 30 centímetros, dado que la conductora era más baja que la mayoría de las personas en el programa. En el juego, los resultados señalaron que la presentadora medía 1,61 m, pero esta aclaró que eso tampoco era exacto, y reveló su estatura real. ¿Cuánto mide Pinedo?

¿Cuánto mide Jazmín Pinedo?

Luego de que el programa “Esto es guerra” se equivocara con la estatura de Jazmín Pinedo, la conductora reveló que, en realidad, mide 1,68 cm. “No mientas”, bromeó su compañero Gian Piero Díaz.

¿Cuánto mide Gino Assereto y cuánta diferencia de altura se lleva con su expareja Jazmín Pinedo?

El modelo Gino Assereto mide 190 centímetros. Le lleva 22 centímetros a la madre de su hija, Jazmín Pinedo, de quien se separó el 2 de enero del 2020, luego de siete años de relación.

Gino Assereto no piensa regresar con Jazmín Pinedo. Foto: composición LR/Instagram

Jazmín Pinedo dice estar enamorada de joven uruguayo

El 2 de enero de 2023 se cumplieron tres años desde el fin de la relación entre Jazmín Pinedo y Gino Assereto, y la conductora de “Más espectáculos” acudió como invitada al programa “Reventonazo de la Chola” y se sinceró sobre su situación sentimental. Pinedo dio a conocer que empezó una relación con un joven de nacionalidad uruguaya, del cual estaba enamorada.

“Hoy por hoy, te puedo decir que yo no estaba buscando nada, pero, cuando Dios te pone a alguien en el camino, yo estoy en una posición de no negarme a eso, y te puedo decir que mi corazón está muy contento”, refirió la ex chica reality.