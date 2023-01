Muere Juan ‘Cholo’ Chumbiauca, compositor de “Saca las manos”, a los 66 años de edad

Este 2 de enero, el Ministerio de Cultura del Perú remeció a los amantes de la música criolla tras anunciar la muerte de Juan ‘Cholo’ Chumbiauca, un reconocido cantante y compositor de exitosos temas de antaño, como por ejemplo, el melódico “Saca las manos”. Varias generaciones han bailado al ritmo de sus canciones, por lo que, a raíz del anuncio de la mencionada entidad estatal, cientos de peruanos lamentan su repentina partida.

Hija de Juan ‘Cholo’ Chumbiauca informa sobre su pérdida

Al parecer, Juan ‘Cholo’ Chumbiauca llevaba varios días con una terrible enfermedad que agravaba su estado de salud lentamente. Esto lo dio a conocer su hija Íngrid Chumbiauca a través de la cuenta oficial de Facebook del músico, en la que expresó sus sentimientos hacia su padre.

“Buenas noches le saluda Íngrid Chumbiauca , hija del Maestro Cholo Chumbiauca un grande como todos los conocían, mi papá venía luchando con una dura enfermedad hace muchísimo tiempo, pero Dios lo ha llamado a su lado y solo queda aceptar la voluntad de Dios Todopoderoso”, dijo al iniciar el fragmento.

“Sé que me enseñaste muchas cosas y te prometo que mi hermano y yo seguiremos tu legado me haré cargo de todo porque eso siempre quisiste Te Amo con toda mi alma papito mi Juan Cholo Chumbiauca eres y serás siempre un grande no hay otro como tú”, finalizó Íngrid Chumbiauca.

Ampliaremos en breve...