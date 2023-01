Una de las amistades más sólidas de la farándula es la de Magaly Medina y María Pía Copello. Hace algún tiempo, ambas se han mostrado juntas en tiktoks, videos de YouTube, sesiones de fotos y, ahora, hasta viajan juntas y con la familia incluida. Como cada fin de año, las figuras del espectáculo visitan diferentes partes del mundo para recibir las fiestas por Año Nuevo y esta dupla no podía faltar. Ambas disfrutaron de las playas de Miami junto a sus hijos y más allegados.

Las fotos de Magaly Medina y María Pía Copello

Ambas son figuras influyentes en redes sociales, por lo que su constante actividad en Instagram no pasa desapercibida por sus seguidores ni por los medios de comunicación. Este 1 de enero, María Pía Copello publicó un carrusel de fotografías en la que muestra lo feliz que estuvo al lado de sus seres más queridos.

En esta agrupación de imágenes se puede ver a Magaly Medina en un lujoso yate y en las playas que ofrece Miami a los turistas.

Magaly Medina se muestra junto a María Pía Copello celebrando el Año Nuevo. Foto: @mariapiacopello/Instagram

María Pía Copello no teme críticas de Magaly Medina

Durante una entrevista con Verónica Linares, María Pía Copello se mostró reacia ante las críticas que puedan surgir por parte de Magaly Medina y Rodrigo González pese a mantener una buena relación con ellos detrás de cámaras.

“Magaly sabe y Rodrigo también que, cuando me tengan que criticar, lo van a hacer, ese es su chamba, yo no puedo intervenir y decirles que porque son mis amigos no me critiquen”, fue la repuesta de la excompañera de Timoteo. “Rodrigo, cuando me ha tenido que criticar, lo ha hecho y lo ha hecho muchas veces, y normal. Seguimos hablando normal y no pasa nada”, indicó.