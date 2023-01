Augusto Manzanares siempre tuvo el sueño de ser un reconocido diseñador de modas, pero por los prejuicios que lo rodeaban decidió estudiar una carrera relacionada con lo que tanto anhelaba para llevar a cabo su proyecto. El artista no tuvo las suficientes oportunidades en Perú y se mudó a Estados Unidos en busca de nuevos horizontes; allá encontró trabajo en una boutique, la cual le abrió las puertas para vestir a cantantes como Jennifer Lopez, Thalía, Lady Gaga, Cardi B y otras estrellas internacionales .

El modista no se quedó con los brazos cruzados y tuvo la oportunidad de ejercer su carrera de diseño gráfico. El peruano asombró a sus amigos con sus composiciones, por lo que se le ocurrió lanzar su primera colección que llegó a los ojos del diseñador de JLo. A continuación, te contamos la historia de Augusto Manzanares.

¿Cómo fue el inicio de Augusto Manzanares en la moda?

Augusto Manzanares partió de su natal Callao a Estados Unidos, donde radicaba su mamá y hermano. Empezó a buscar trabajo como diseñador gráfico, pero encontró empleo en una tienda de ropa, la cual le abrió las puertas a lo que tanto soñaba.

“Trabajé en una boutique como almacenero de ropa y zapatillas. Pasó el tiempo y hablé con los dueños para hacer algo más artístico para sus tiendas y me dejaron hacerlo . Llegó la recesión en todo el mundo y cerraron las tiendas, con mi experiencia tuve la oportunidad de ingresar a Forever21″, expresó para Trome.

Tras ello, el peruano se inspiró en reconocidos diseñadores y creció su pasión por la moda hasta lanzar su primera colección dark. Su carrera dio un gran vuelco cuando fue contactado por el styling (diseñador) de Jennifer López , quien vio sus creaciones en Instagram. Desde entonces, no ha parado de confeccionar para muchas famosas.

Augusto Manzanares ha logrado vestir para sus shows a Jennifer Lopez. Foto: Augusto Manzanares/Instagram

¿A qué artista ha vestido Augusto Manzanares?

El modista no solo ha creado increíbles prendas para la intérprete de “El anillo”; también ha diseñado vestuarios que han sido exhibidos en videoclips y conciertos de artistas como Lady Gaga, Natti Natasha, Belinda, Lil ’ Kim, Leslie Shaw, Micheille Soifer y Cardi B , quien posee un traje con motivos peruanos en pedrería.