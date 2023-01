Rodrigo ‘Gato’ Cuba le dice adiós al 2022 con sentido mensaje: “He conocido la tristeza más profunda”

El futbolista Rodrigo Cuba ha pasado por un año con altibajos al arrastrar el recuerdo del ampay de su expareja Melissa Paredes con Anthony Aranda, de octubre del 2021, y ahora está próximo a tener una hija con la modelo Ale Venturo. Por ello, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un emotivo mensaje por fin de año, en el que expresó cómo se sintió en los últimos 12 meses y también le dedicó unas palabras a su próxima heredera, que está por nacer.

“Este año ha sido una montaña rusa de emociones. He conocido la tristeza más profunda, esa que te ahoga. Pero también me enseñaste la felicidad máxima. Te agradezco por lo bueno, lo malo, las alegrías, las lágrimas, y porque me demostraste que tengo una familia que me ama y amo”, manifestó al inicio el ‘Gato’ Cuba en su publicación, en la que incluyó un carrusel de fotografías.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Foto: composición/Ale Venturo/Instagram

Rodrigo Cuba le dedicó mensaje a su segunda bebé

El jugador Rodrigo Cuba le dedicó unas palabras a su hija con Ale Venturo, que está por nacer dentro de poco. Recientemente, se le vio muy entusiasmado comprando ropa y artículos para la nueva integrante de su familia.

“Vamos por un 2023, donde vas a llegar tú a completar nuestra familia, por más días a tu lado, por seguir juntos y por ser mejor persona día a día. Gracias a todos por estar siempre presentes por aquí a lo largo del año. Feliz Año Nuevo”, acotó.

Rodrigo Cuba publicó mensaje por fin de año. Foto: Instagram/ Rodrigo Cuba

Ale Venturo le dedicó tierno mensaje al ‘Gato’ Cuba

Tras el emotivo mensaje del ‘Gato’ Cuba en su cuenta de Instagram, su novia y madre de su segunda hija, Ale Venturo, le respondió con unas tiernas palabras. Esto fue lo que dijo.

“Un año intenso y que nos enseñó un millón de cosas. Por más risas juntos, te amo muchísimo”, escribió la actual pareja del futbolista, quien está a la espera de dar a luz en los próximos días.