Karol G se despide del 2022 con melancolía: “Quedan recuerdos de muchas lágrimas y frustraciones”

La cantante Karol G sorprendió a sus más de 58 millones de seguidores en Instagram al compartir un emotivo mensaje en el que se despide del 2022. Como se recuerda, este año, la artista colombiana estuvo de gira con el “Bichota tour”, con el que incluso llegó a nuestro país para ofrecer dos conciertos multitudinarios. Asimismo, hace unos meses dejó atónitos a sus fans cuando cambió su conocido cabello azul por uno de color rojo. Incluso dedicó una publicación a dicha transición.

“Gracias, 2022, por lo difícil que fuiste, pero, más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó”, expresó en el primer párrafo de su post.

Karol G reveló en "MoluscoTV" las razones por las que no logró hacer una colaboración con Shakira. Foto: Kevin Winter

La ‘Bichota’ despide el 2022 con melancolía

La reguetonera Karol G tiene mucho que agradecer a sus fans por sus exitosos conciertos y la buena acogida de sus nuevos temas musicales. Sin embargo, parte de su mensaje por fin de año muestra un tono melancólico de la intérprete de “Gatúbela”.

“Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables”, escribió la intérprete de “Tusa”.

Karol G envió emotivo mensaje a sus seguidores antes de que acabe el 2022. Foto: Instagram/ Karol G.

Karol G se siente millonaria y no por su dinero

La conocida artista Karol G afirmó sentirse afortunada, pero no por el dinero que gana con su trabajo, sino por poder disfrutar del tiempo con su familia y de gozar de buena salud.

“Los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos, y que no importa ni cómo ni cuando… Mañana será bonito”, finalizó la expareja de Anuel AA.