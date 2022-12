Marisol Crousillat acepta que armó romances en “Combate”: Lo intentó con Angie Arizaga

La polémica en “Combate” era liderada por Marisol Crousillat, la popular ‘Reina Madre’, quien estuvo presente en los castings para escoger a los integrantes de cada temporada. Veía cada programa en vivo y corregía los escándalos y competencias. Siempre fue testigo cercano de los romances que se creaban en el set de ATV. Durante una entrevista con Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, la productora reveló detalles de su estadía en “Combate” y sorprendió a los televidentes al mencionar a Angie Arizaga, la figura principal de “Esto es guerra”.

¿Marisol Crousillat armó un romance con Angie Arizaga?

La popular ‘Reina Madre’ visitó el podcast de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida y tuvo algunas declaraciones sobre los chicos reality y el personal de producción vigentes en los años en que “Combate” estuvo al aire. Entre otras cosas, Marisol Crousillat confirmó que sí hubo romances armados en el programa y quiso hacer lo mismo con Angie Arizaga.

“Pero, Mari, sí forzabas, aunque sea un poquito”, le dijo la recordada ‘China’. Mencionaron algunos romances del reality, como el de Yamila Piñero y Ernesto Jiménez. Marisol Crousillat respondió: “Era armando. Al principio, sí, pero después ya no. Se puso serio. No hicimos tantos”.

“Yo quería con Angie; sí queríamos que algo pase. Con Angie Arizaga, contigo. Y no pasó nada. No te fue como a Nicola”, expresó la profesional entre risas, para indicar que Mario Irivarren pudo conquistar el corazón de la participante, pero no sucedió.

La cita que Mario Irivarren tuvo con Angie Arizaga

Posteriormente, Mario Irivarren contó un pasaje de “Combate” en el que la producción le organizó una cita con Angie Arizaga en El Tumbao, pero no todo salió como esperaban. El encargado de que el modelo continúe enamorando a la influencer no logró su cometido.

Él contó que el personal encargado de su romance le entregó un poema y le dijo que se lo recite a Angie Arigaza en pleno concierto de La Charanga Habanera. Ante la vergüenza que iba a pasar, Mario Irivarren se negó a recitar ese fragmento porque sería pifeado por los asistentes; sin embargo, sí subió al escenario y bailó con la chica reality una canción de la mencionada agrupación.

Marisol Crousillat revela el motivo para retirar a Michelle Soifer

Otra de las estrellas en “Combate” fue Michelle Soifer, quien sumaba varios puntos en rating al canal. Durante esta entrevista, Marisol Crousillat contó los detalles del contrato con la modelo y el motivo de su salida: “Yo a Michelle la saqué porque le tiró una cachetada a Miguel Arce delante de mí. Yo estaba hablando con Miguel Arce y vino, se paró delante de mí y le tiró una cachetada. Lo peor fue que yo la llamaba y nunca dio vuelta y como si nada se fue a su casa”.