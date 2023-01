Adriana Quevedo “feliz” de dejar programa con Karla Tarazona y ‘Metiche’: “Era lo que necesitaba”

Días atrás, Karla Tarazona y ‘Metiche’ se mostraron en la promoción de “Préndete”, el nuevo programa de Panamericana TV. Sin embargo, Adriana Quevedo no apareció y muchos especularon sobre la posible salida de la conductora o una eventual enemistad entre ella y sus compañeros del set. La modelo concedió una entrevista en la que dio detalles sobre su recibimiento del Año Nuevo y su opinión respecto a “D’ mañana”. Sus fuertes declaraciones sorprendieron a los medios.

¿Qué dijo Adriana Quevedo sobre su salida de “D’ mañana”?

Mediante una entrevista con El Popular, Adriana Quevedo se tomó algunos minutos para referirse al magazine “D’ mañana”, programa en el que compartía conducción con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. La periodista le consultó sobre su relación con sus excompañeros y la modelo respondió.

“Mira, como te digo, este año me ha enseñado un montón de cosas y me ha enseñado qué cosas no quiero repetir en mi vida, así que… (…) Fíjate que yo nunca me he metido en problemas, yo nunca he hablado mal nadie, y me voy a mantener así”, dijo al iniciar el tema.

“No voy a hablar más allá de lo que yo tenga en mi cabeza de alguien, pero en resumen es lo que yo te he dicho. Yo necesitaba cerrar ese ciclo, necesitaba culminar con ese programa. Me he ido feliz de que ese ciclo se termine, me he ido supercontenta y era lo que tenía que pasar, era lo que yo sentía que necesitaba, así que es lo que hice. Estoy superfeliz de haber acabado con eso”, finalizó Adriana Quevedo.

Adriana Quevedo ya no compartirá set con Karla Tarazona y 'Metiche'. Foto: composición LR/ captura de Panamericana TV

La promoción de “Préndete” sin Adriana Quevedo

El 28 de diciembre, Panamericana TV lanzó la promoción del nuevo formato “Préndete”, en el que Karla Tarazona y Kurt Villavicencio darán a conocer noticias sobre la farándula, pero le añadirán un toque informativo, indicando cuáles son las noticias del día a día. Adriana Quevedo no estuvo presente en este video, por lo que se especuló sobre el posible ingreso de Melissa Paredes como tercera conductora.