Shakira y Piqué: 5 claves para entender la ruptura más sonada del 2022

El hogar de los Piqué-Mebarak sufrió un duro golpe durante este 2022 luego de que una ruptura amorosa en junio se convirtiera en la protagonista de portadas y titulares. La historia que había nacido en 2010 al ritmo del “Waka Waka” se apagó cuando Shakira tenía 45 años y Gerard, 35. Las novedades, desde entonces, no dejaron de alimentar el relato alrededor de la pareja: la irrupción de Clara Chía, la salida del jugador del ámbito futbolístico y la próxima mudanza que la colombiana efectuará junto con Milán y Sasha. ¿Dónde? A Miami.

1. Shakira y Piqué: ¿cuándo los habrían visto juntos por última vez?

¡Fue en 2021! En octubre, en Tarragona, durante la Balloon World Cup 2021. Después, cada quien organizaba sus planes por separado. Incluso, el 25 de mayo, Shakira acudió sola al Festival de Cine de Cannes. En este evento lució un atuendo negro que, posteriormente, fue bautizado como el ‘vestido de la venganza’ por su parecido con el revenge dress que Lady Di presumió el día que el príncipe Carlos reconoció ante el público que tenía una relación con Camilla Parker Bowles.

2. ¿Problemas con la justicia?

La Fiscalía Anticorrupción le ha abierto una investigación al jugador por el contrato de la Supercopa en Arabia Saudí. Por su parte, la colombiana ha sido acusada de defraudar a Hacienda con más de 14 millones de euros. El estrés por partida doble también había contribuido a un ambiente hostil.

3. ¿Una casa de soltero?

El 31 de mayo, cuatro días antes de que remitiera el aviso oficial, los medios ya habían caído en la cuenta de que Piqué había vuelto a vivir en su antigua casa: un ático ubicado en la calle Muntaner, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

4. “Te felicito, qué bien actúas”

El 22 de abril de este año, Shakira estrenó junto con Raw Alejandro el popular tema “Te felicito”. “Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron, pero no hice caso / Me di cuenta de que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebasó el vaso”, expresa la canción. Los usuarios empezaron a preguntarse si ese fragmento tenía un destinatario.

5. Caso mermelada

El programa español Socialité, de la señal Telecinco, contó que Shakira notó un posible engaño de Piqué porque en la casa había un consumo inusual de mermelada: el futbolista español no era fanático de este producto. Por eso, al parecer, cuando no estaba Shakira, alguien más ingresaba a la casa y la consumía.

¿Cómo fue la despedida de Shakira y Gerard Piqué?

La revista estadounidense Look reveló que los debates entre Shakira y Gerard Piqué por la custodia de sus hijos habrían durado alrededor de 12 horas. En ese lapso, el exfutbolista conversó con la cantante en privado y le dijo que no soportaba la polémica por su separación. Después comenzó a sollozar.

“Piqué se derrumbó, a solas, con la que había sido su mujer 12 años y madre de sus hijos. No pudo soportar la presión y rompió en llanto. Pique admitió no entender la intransigencia de la pop star latina, pero por el bien de sus hijos dijo que no se iba a oponer más (…). Shakira terminó consolándole durante unos minutos, en los que permanecieron a solas y sin injerencias externas, con un sentido abrazo”, detalló el medio.