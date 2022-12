Rodrigo de Paul denunció a Camila Homs y a su exsuegro tras recibir amenazas contra él y Tini Stoessel

Este jueves 29 de diciembre se supo que Rodrigo De Paul denunció penalmente a Camila Homs, la madre de sus hijos, y también a su exsuegro Horacio Homs luego de que el futbolista argentino recibiera amenazas de parte de ambos. De acuerdo con información de Teleshow, la acusación se realizó en Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de Buenos Aires, donde se asegura que las intimidaciones iban también para la cantante Tini Stoessel, su actual pareja.

“Todavía no pude disfrutar del campeonato del mundo”, es la frase que habría dicho el jugador del Atlético de Madrid respecto a la situación problemática que vive con la madre de sus pequeños.

¿Por qué Camila Homs estaría molesta con Rodrigo de Paul?

Los problemas entre Rodrigo de Paul y Camila Homs habrían iniciado tras la llegada del argentino a su país natal con la selección albiceleste luego de ganar el Mundial de Qatar. La celebración por el título habría pospuesto los planes de reencuentro con sus hijos, Francesca y Bautista, lo que molestó a su expareja, sin embargo, acordaron verse al día siguiente.

El 21 de diciembre, el mediocampista de 28 años pudo ver a sus herederos, pero su hija le pidió asistir al concierto de Tini, el campeón mundial aceptó. No obstante, esta decisión no fue tomada de buena manera por Homs.

Por otro lado, Horacio, el padre de Camila Homs, le dijo a De Paul: “ Ya vas a conocer a Horacio Homs”, el 13 de junio, mientras se daban los procesos legales para la separación del futbolista y su hija. Asimismo, esto se dio tras una serie de insultos hacia el seleccionado argentino y su madre.

¿Qué dirían las amenazas hacia Rodrigo de Paul y Tini?

Según la información difundida, De Paul presentó una serie de mensajes intimidantes. “Ya decidiste que no venga a la final del mundial”, le dijo el futbolista a Camila. “Creéte eso para no creerte lo ***** que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”, le respondió Homs. Sin embargo, Tini Stoessel también fue mencionada.

“ Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el or**”, fueron las palabras que escribió la madre de sus dos hijos.

