La separación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler ha conmocionado a todos los medios de comunicación a nivel internacional, puesto a que se les consideraba una de las parejas más sólidas del medio tras ocho años de romance. Sin embargo, no todo fue como se veía en portadas, por lo que varios usuarios hicieron tendencia el tema y reaccionaron ante esta ruptura en redes sociales. Muchos decidieron citar románticos versos que, en el pasado, el escritor plasmó en sus libros.

Cibernautas citan románticas frases de Mario Vargas Llosa

Muchos especulan que la razón de este rompimiento habría sido la diferencia de caracteres entre Mario Vargas Llosa y la periodista Isabel Preysler. En esta línea, también se dice que ella le propuso matrimonio, pero él se negó, desvaneciendo el amor que ambos sintieron en el pasado. Por ello, en redes sociales se relacionó el nombre del poeta con el significado del romance.

“Hay días en que la recuerdo y me pregunto: ¿qué estará haciendo?. Hay noches en que la extraño y me pregunto: ¿qué me estoy haciendo?”, fue uno de los tantos versos que los usuarios recordaron de Mario Vargas Llosa.

Usuarios recuerdan frases de amor de Mario Vargas Llosa. Foto: captura de Twitter

Mario Vargas Llosa se separa de Isabel Preysler

Estuvieron por cumplir ocho años de relación amorosa, pero Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler decidieron ponerle punto final a su romance. Según la revista Hola, los celos del literato habrían acabado con el amor, por lo que decidió dejar la vivienda que compartía con la periodista.

“En diciembre no era la primera vez que Mario (Vargas Llosa) abandonaba la casa. Ya había sucedido en una ocasión antes por la misma causa, y que esta actitud sea recurrente es lo que ha convencido a Isabel de que no merece la pena seguir apostando por una relación sin futuro”, dijo Mamen Sánchez, una periodista del mencionado portal.