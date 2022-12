Flavia Laos causa risas al ir en botas a la playa y Austin reacciona: “Es un personaje”

Austin Palao, Flavia Laos, Fabio Agostini, Said Palao y Alejandra Baigorria fueron de viaje juntos a un lugar paradisiaco y, debido a la confianza que todos se tienen, las bromas durante el día no pararon. Las modelos fueron con sus mejores trajes para lucirse en el yate que alquilaron, sus parejas no dejaron de tomarles fotografías durante todo el recorrido, por lo que al español no le quedó de otra que captar el detrás de cámaras en todo el paseo.

Como se puede ver en las imágenes de Fabio Agostini, Flavia Laos acudió al lugar con unas botas plateadas y se las puso al regresar del yate. Esto causó risas entre los presentes, e incluso el chico reality la llamó Britney Spears; sin embargo, Austin Palao no se quedó atrás y expresó: “Es un personaje”.