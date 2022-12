Mario Vargas Llosa: ¿qué fue de Patricia Llosa, su prima con la que estuvo casado 50 años?

Isabel Presley anunció su separación oficial del escritor peruano Mario Vargas Llosa a través de la revista ¡Hola! La historia de amor llega a su fin luego de casi ocho años. De hecho, la misma revista hizo pública unas fotografías que sorprendieron a muchos, incluida su esposa y prima-hermana, Patricia Llosa.

El inicio de su matrimonio con Patricia fue polémico, pues ocasionó el término de la relación de nueve años que tenía el escritor con su tía Julia. A pesar de eso, Mario y Patricia pudieron llevar a flote un matrimonio de 50 años, que lamentablemente terminó con la traición del premio nobel.

¿Qué fue de Patricia Llosa después de su divorcio con Mario Vargas Llosa?

En 2015, la vida de Patricia Llosa cambió radicalmente. Ese fue el año en el que se enteró por la prensa que había llegado el fin de su matrimonio con Mario Vargas Llosa. Muchos de sus familiares, incluidos sus hijos, pensaron que el divorcio le traería consecuencias nefastas. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprobarían que fue todo lo contrario.

“Yo temía que esto tendría unas consecuencias nefastas para mi madre. Sobre todo porque desde los 18 años ella había dedicado enteramente su vida a mi padre”, dijo Gonzalo Vargas Llosa, el menor de sus hijos, para una entrevista con el medio Vanity Fair.

Agregó: “Al principio, el hecho de perderlo le afectó mucho, pero me ha sorprendido su extraordinaria capacidad para superar el drama, para no dejarse derrumbar y seguir adelante ”.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler. Foto: Revista Hola

Por su parte, su amiga de colegio Rosario Chocano, con la cual no se separa desde que tenían 7 años de edad, declaró para el mismo medio que todos los días salen temprano a caminar por el malecón de Barranco mientras conversan sobre política y actualidad.

“ Todo el mundo la conoce y la quiere. La gente se le acerca y la saluda “, indica Chocano. Teresa Pinilla, otra confidente de Patricia, lo confirma: “La reconocen y la paran por la calle. Sin ir más lejos, hace unos días fuimos a comer a un restaurante en Lima y un señor empezó a piropearla. Deseaba tomarse una foto con ella. Al final, logré convencerla”.

Adicionalmente, Pinilla indica que la separación de su amiga fue un “renacer” para ella: “Ha florecido. Siempre ha sido una persona culta e interesada en cosas sustanciales. Siempre ha tenido talento, rigor y competencias, pero antes todo ello estaba al servicio de una persona. Ahora lo puede compartir con todo el mundo”.

Patricia Llosa junto a un cuadro de Carmen Balcells. Foto: Instagram/@morganavll

Si bien el término de su relación con su exmarido Mario Vargas Llosa estuvo rodeado de traición, su menor hijo, Gonzalo, reconoce que su madre es una mediadora que busca mantener a la familia unida y que siempre dedica tiempo a sus tres hijos y seis nietos a través de la organización de viajes familiares y buscando mantenerse en constante comunicación con todos.

¿Qué hace actualmente Patricia Llosa?

Patricia no es muy activa en redes sociales, sin embargo, se sabe que dedica su tiempo en actividades que promueven la cultura, como crear el National Museum of Women in the Arts, una institución con sede principal en Washington que busca reconocer la labor artística de las mujeres.

Asimismo, se encuentra involucrada en la versión peruana del Hay Festival, evento que se celebra cada mes de noviembre en Arequipa.

No hay duda que Patricia Llosa ha sabido salir adelante y dar el mejor ejemplo de superación a sus hijos y nietos.