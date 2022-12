Solistas y bandas, listos para llegar al Perú

Si el 2022 Perú recibió a estrellas de la música como Coldplay, Daddy Yankee, Avril Lavigne o los Guns N’ Roses, el nuevo año no será ajeno a la llegada de cantantes y grupos reconocidos. Incluso, como en el caso de Romeo Santos, tras anunciar una sola fecha, tuvo que sumar tres noches más para cantar en el Estadio Nacional los días 10, 11, 12 y 14 de febrero.

La primera estrella que pisará Perú este 2023 es el considerado DJ número 1 del mundo, David Guetta, quien este 31 de diciembre tocará en Lima para recibir el nuevo año. El famoso pincha discos francés estará en la explanada del Arena 1, en la Costa Verde.

Pablo Guyot y Alfredo Toth, integrantes del grupo G.I.T., estarán junto a Miki González el próximo 26 de enero en el Parque de la Exposición, mientras que, el 14 de febrero, Sin Bandera, Axel, Andy & Lucas y Beret participarán en ‘Amor bajo las estrellas 2′ en Plaza Arena del Jockey Club del Perú.

PUEDES VER: Aurora hace sold out para su concierto en Lima y se evalúa abrir una segunda fecha

Del mismo modo, el ganador de varios Grammy Latino Jorge Drexler cantará el 23 de febrero en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Camilo y Alejandro Sanz

El colombiano Camilo llegará a nuestro país dentro de su gira ‘De adentro pa’fuera’. “Mis pies ya quieren pisar entero mi continente, encontrarme con mi gente que me espera para cantar”, dijo el artista sobre su show del 16 de marzo en el Estadio Nacional de Lima.

La estrella española Alejandro Sanz, por su lado, regresa a la capital con su romanticismo en el Estadio Nacional el 20 de abril. Además de repasar sus grandes éxitos, la voz de ‘Corazón partío’ presentará los temas de Sanz, su reciente trabajo, nominado en la categoría de álbum del año en los Latin Grammy 2022.

Los seguidores del cantautor, poeta y pintor español Joaquín Sabina tendrán la oportunidad de verlo en su show ‘Contra todo pronóstico’ el próximo 4 de marzo en el Plaza Arena. “Ni yo mismo sé si esta va a ser mi última gira. Si no es la última, será la penúltima, pero no pienso anunciar nada. Pienso disfrutar porque sobre todo la gira por Latinoamérica me cura todas las tonterías”, ha dicho el artista de 73 años que en el 2020 se casó con la peruana Jimena Coronado, tras 20 años de relación.

Hombres G. Estarán el 9 y 10 de junio. Foto: difusión

Considerada una de las grandes leyendas del rock en español, Hombres G realizará dos conciertos en nuestro país: 9 de junio en La Pelousse del Jockey Club y, al día siguiente, en el Jardín de la Cerveza en Arequipa. David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javier Molina estarán celebrando cuatro décadas de música con éxitos como ‘Marta tiene un marcapasos’, ‘Venezia’, ‘Temblando’ y ‘Devuélveme a mi chica’.

Grupo 5. Cumplirá pedido de fans. Foto: difusión

El Grupo 5, la orquesta local más representativa de la cumbia, también estará por primera vez en solitario en el Estadio Nacional en fecha aún por confirmar.