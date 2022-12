Mariella Zanetti y Farid Ode: ¿cómo inició su historia de amor y por qué se divorciaron?

Hace aproximadamente 20 años, Mariella Zanetti y Farid Ode iniciaron su romance y, con el tiempo, se convirtieron en una de las parejas más polémicas de la farándula peruana debido a los escándalos que protagonizaban en la televisión peruana. Ahora, ambos tienen una hija fruto de este romance, pero ambos ya no siguen juntos debido a los problemas que hubo durante su matrimonio. En esta nota te contamos cómo se conocieron y cuál fue el motivo que los llevó a separarse definitivamente.

La historia de amor de Mariella Zanetti y Farid Ode

Al inicio de los años 2000, Farid Ode ingresó a la farándula local tras confirmarse que mantenía un romance con Mariella Zanetti. Aunque se desconoce cómo se conocieron, ambos se mostraban contentos frente a los reflectores, pero la realidad era otra. Pasaron años y, en el 2006, el empresario anunció su separación de la exvedette asegurando que ambos acabaron en buenos términos.

Mariella Zanetti y Farid Ode. Foto: La República

“Hemos quedado como buenos amigos por el bien de nuestra hija. Pudimos llegar a un acuerdo para divorciarnos sin problemas, ahora esperaremos que el proceso no demore mucho y los dos podamos seguir diferentes caminos”, expresó Ode y aclaró que ambos seguirían siendo socios de la cebichería que fundaron. Finalmente, aclaró que la modelo no tuvo problemas con que él vea a su hija.

Mariella Zanetti y Farid Ode contrajeron nupcias tras el embarazo de la modelo. Foto: GLR

¿Por qué Mariella Zanetti y Farid Ode se divorciaron?

En el año 2014, Farid Ode contó que quien optó por el divorcio fue él y catalogó su matrimonio con Mariella Zanetti como un “infierno”, alegando que fueron sus madres quienes los obligaron a contraer nupcias. De igual manera, en el programa “El valor de la verdad”, la actriz cómica afirmó que se arrepintió de casarse con él.

Durante su romance hubo situaciones de agresión física, consumo de drogas, presuntas infidelidades, entre otras situaciones. Estas habrían provocado que la relación se deteriore con el tiempo.

“Me arrepiento de haberme casado porque el matrimonio es más allá de una fiesta. Me hubiese gustado tener un matrimonio bonito, un hogar bonito. Yo no me puedo arrepentir de haberlo conocido porque cometí un gran error, pero de eso tengo un gran tesoro y es mi hija. Todo pasa por algo. Tener una relación con él me hizo madurar”, fueron sus palabras en la producción liderada por Beto Ortiz.

Agresión entre Mariella Zanetti y Farid Ode tras su divorcio

En el año 2014, ambos volvieron a ocupar portadas en varios medios de comunicación luego de que Farid Ode la acusara de agresión por haberle llamado la atención a su hija Gamille Ode. En esta línea, Mariella Zanetti se defendió y aseguró que él fue quien le levantó la mano.