Las diferencias entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo salieron a la luz luego de la entrevista que la conductora de “Más espectáculos” le hizo a Jefferson Farfán. La popular ‘Chinita’ recibió una ola de críticas por parte de varios medios de comunicación y la opinión de la ‘Urraca’ no podía faltar, quien desaprobó las actitudes de Pinedo durante la conversación con el futbolista. Sin embargo, nadie pensó que este enfrentamiento en vivo duraría varios días, e incluso, ocupaban varios minutos al aire para dirigir sus ataques.

Entrevista de Jazmín Pinedo a Jefferson Farfán

Muchos periodistas han intentado conversar con Jefferson Farfán, y el hecho de ingresar a su hogar ya era un buen punto para Jazmín Pinedo. La profesional fue al hogar del exseleccionado para conocer los rincones más llamativos y, a la par, conversar sobre varias cuestiones personales. Alguna de las preguntas de la ‘Chinita’ fueron:

¿Tú te has encargado de la decoración?

¿Puedo pasearme como si fuera mi casa?

¿Quién es tu amor platónico en el Perú?

¿Qué es lo que más te gusta de tus hijos?

Críticas de Magaly Medina a Jazmín Pinedo

Magaly Medina también pactó una conversación con Jefferson Farfán y esta se iba a llevar a cabo en el Mundial Rusia 2018, pero, según la conductora, él le canceló cuando ella ya estaba en el país mencionado. Por lo que la entrevista de Jazmín Pinedo no fue pasada por alto y, fiel a su estilo, lanzó varios comentarios alegando que la figura de América TV fue a “gilearse” al ‘10 de la calle’.

Además, Magaly Medina comparó la entrevista de Jazmín Pinedo con los inicios de Gisela Valcárcel en la televisión: “Parece de lo que antaño hacía Gisela Valcárcel en su programa. Cada vez que tenía un hombre al frente, cada vez que venía Guillermo Dávila, un artista, un galán... Ya no era entrevista lo que hacía, porque no le sacaba nada, era un flirteo, un coqueteo y eso parece lo que le pasa”.

Jazmín Pinedo defiende su entrevista a Jefferson Farfán

Las opiniones de Magaly Medina llegaron hasta los directivos de América TV, quienes aceptaron que Jazmín Pinedo dedique algunos minutos del programa “Más espectáculos” para responderle a su detractora. La ex chica reality defendió las preguntas que le realizó a Jefferson Farfán, dejó entrever que el esposo de la ‘Urraca’ la engaña, que el deportista le rechazó la entrevista a la figura de ATV, entre otros puntos.

¿Jazmín Pinedo indicó que el hijo de Magaly se avergüenza de ella?

Finalmente, Jazmín Pinedo expresó cuál era su objetivo con esa extensa respuesta, mencionando que espera que su pequeña hija se sienta orgullosa de ella en el futuro: “Para mí, lo más importante es que mi hija se sienta orgullosa de mí más adelante, que me lleve de la mano, que me muestre en una foto, que me presente como su mamá y que se golpee el pecho diciendo ‘ella es mi mamá'”.

Magaly Medina se defiende y asegura que ‘soplaron’ a Jazmín Pinedo

Obviamente, Magaly Medina iba a salir al frente para defenderse y no dudó en volver a criticar las habilidades de Jazmín Pinedo, incluso afirmó que la producción le dio un auricular en el que le decían todo lo que ella debía repetir para defenderse.

“A ver, cómo le chuleteaban. Vamos a descubrir su grandioso monólogo. ¿Escuchan la voz?, cómo la pautean, cómo la dirigen. Ahí está. Nos hemos reído en las islas”, dijo la ‘Urraca’, indicando en qué momento la ‘Chinita’ recibía ayuda de sus compañeros.

Magaly Medina muestra nostálgica carta que le dedicó Gianmarco Mendoza

Tras las críticas en su contra, Magaly Medina se refirió a su hijo y negó que él se sienta avergonzado de ella, e incluso, mostró en vivo una carta que Gianmarco Mendoza le dedicó hace varios años. En este documento se perciben las cálidas palabras que el joven tuvo, pese a la ola de adjetivos negativos que siempre escuchó sobre su madre.

“Yo creo que ni las Jazmines, ni las Ethels, ni las Tulas van a poder tener un hijo tan orgulloso de su madre, que escribe con esta pluma impecable”, indicó.

Magaly Medina apareció con un moño en su programa

Luego de portar un gran moño rosa al inicio de su programa, Magaly Medina respondió la serie de cuestionamientos que hizo Jazmín Pinedo en su contra: “Quería saber qué se siente ir con el moño puesto. Ahora sí me siento Jazmín Pinedo yendo a la entrevista con Jefferson Farfán. Estoy tratando de ponerme en sus zapatos. ¿Así se sentirá una cuando va a una entrevista con un galán como Farfán?”.