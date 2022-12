Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez pasarán Año Nuevo separados: “Nuestro último beso del 2022″

A kilómetros de distancia. El cantante Deyvis Orosco y su novia Casandra Sánchez de Lamadrid recibirán el 2023 por separado. La noticia se conoció luego de que la pareja hiciera una publicación en conjunto en sus cuentas de Instagram. La conocida hija de Jessica Newton dejó en claro en sus historias que el ‘Bomboncito’ se va de viaje para continuar trabajando, pues tiene su propio grupo musical, con el que recibirá el Año Nuevo en una de sus presentaciones.

“Nuestro último beso del 2022. Te amo , see you soon baby (te veo pronto, bebé). Madrid 2022″ , fue el mensaje que dejaron en sus redes sociales mientras se daban un tierno beso en el balcón de una de las calles de la capital de España.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se despidieron con tierno beso. Foto: Instagram/ Deyvis Orosco.

Así se despidieron Deyvis y Cassandra

Luego de que Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez hicieran público que recibirán el 2023 cada uno por su parte, la integrante de la organización del Miss Perú, publicó un video en el que se ve al cumbiambero despedirse con sus maletas para continuar laborando.

“ Gracias por todo, pásenla lindo ”, dijo el artista peruano mientras les decía adiós a su pareja e hijo, quienes se quedarán en Madrid para las fiestas de fin de año. “ ¡De vuelta al trabajo! ”, acotó la madre de su primogénito.

Deyvis Orosco asegura estar concentrado en su familia

A inicios de diciembre, Deyvis Orosco participó de un evento por Navidad, donde pudo hablar un poco sobre cómo esperaba pasar las fiestas de fin de año con Cassandra Sánchez y su hijo Milán.

“ Yo concentrado en mi familia. Hay que seguir trabajando para sacar este país adelante. Y solo lo haremos teniendo una buena actitud y siendo buenas personas ”, expresó.