Pedro Gallese: ¿cuál fue el ampay de Magaly que casi destruye su matrimonio con Claudia Díaz?

Magaly Medina ha sido la encargada de mostrar la verdad detrás de varias relaciones que aparentaban solidez y fidelidad ante los televidentes. Una de estas fue el de Pedro Gallese y Claudia Díaz, en el que el arquero de la selección peruana tuvo que hacer méritos para ganarse el perdón de su aún esposa, porque, pese a que todo el Perú fue testigo de las grabaciones de los ‘chacales’ de la periodista, esta pareja aún sigue unida. En esta nota te contaremos los detalles de este polémico ampay.

La historia de amor de Pedro Gallese y Claudia Díaz

Según lo contado por Claudia Díaz en diferentes medios de comunicación, Pedro Gallese y ella iniciaron un romance cuando ambos estaban finalizando su etapa escolar en el colegio Ariosto Matellini de Chorrillos. Ella contó que, justo en el viaje de promoción, él se le declaró frente a sus compañeros y, desde ahí, ambos continúan juntos apoyándose en todo momento.

El matrimonio de Pedro Gallese y Claudia Díaz

Pasaron varios años de feliz noviazgo y, en el año 2016, Pedro Gallese le propuso a Claudia Díaz casarse con él, en medio de la celebración de cumpleaños de Díaz. Según la madre de familia, el deportista colocó el anillo de compromiso en la torta y ella, al notar el gesto de su amado, rompió en llanto.

“Cuando corté el pastel, encontré algo y le pregunté. ‘¿Qué es esto, una piedra dentro?’. ¡Abrí y era una cajita!”, contó en la entrevista que concedió para “Día D”.

Claudia Díaz y Pedro Gallese llevan una relación sentimental desde el colegio. Foto: composición LR/captura/Instagram

El ampay que destruyó el romance entre Pedro Gallese y Claudia Díaz

Magaly Medina presentó una nota en el 2019. En ella se ve a Pedro Gallese saliendo de un hotel junto con una mujer llamada Lucero Jara. Rápidamente, las cámaras de la ‘Urraca’ fueron tras él a consultarle por su esposa y lograron captar imágenes cercanas de la joven en compañía del seleccionado.

De forma instantánea, Claudia Díaz anunció que se separaría del jugador a través de redes sociales: “Para informar y comunicar a todas las personas que gentilmente se han comunicado conmigo para hacerme saber sobre la situación de mi aún esposo. Pues hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese”.

Claudia Díaz comunicó el fin de su relación con Pedro Gallese. Foto: Claudia Díaz/Instagram

El perdón de Pedro Gallese EN VIVO

Poco tiempo después, al finalizar un partido de Alianza Lima, Pedro Gallese expresó algunas palabras para Claudia Díaz y aceptó la infidelidad que cometió. Asimismo, le pidió una oportunidad a su esposa y lo logró.

“Estoy feliz con el resultado de ahora. Dedicárselo a mi señora, que está pasando por momentos bastante difíciles por los errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quisiera es que me dé una oportunidad”, fueron algunas declaraciones.