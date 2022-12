Moloko Podcast: ¿quiénes son los youtubers y por qué han sido cancelados?

Las entrevistas de Moloko Podcast suelen ser informativas o mantienen un contenido llamativo para los usuarios; sin embargo, esta vez Hugo Lezama y Carlos Orozco tuvieron una serie de comentarios desatinados que fueron condenados por sus seguidores. Tanta fue la polémica generada que los llegaron a comparar con Hablando Huevadas, otro canal de YouTube que generó polémica por las expresiones de sus conductores este 2022. En esta nota te contamos quiénes son los locutores del canal y por qué la gente los ha criticado fuertemente en redes sociales.

¿Quién es Carlos Orozco, conductor de Moloko Podcast?

El nombre completo del creador de contenidos es Carlos Ulises Orozco Solís, pero es más conocido como Carlos Orozco. Él ha producido diferentes formatos audiovisuales a lo largo de su carrera, de forma individual o en conjunto con otros youtubers, por lo que muchos usuarios lo siguen hace años.

Él es el líder de Moloko Podcast, canal de YouTube que nació en el 2020 y está centrado en realizar entrevistas a personas públicas junto a su compañero Hugo Lezama. Personajes como Lucho Cáceres, Fabianne Hayashida, las hermanas Serpa, entre otros, han pasado por el set del mencionado canal virtual y siempre se descubría nueva información sobre estos personajes.

Carlos Orozco es el fundador de Moloko Podcast. Foto: captura de Youtube

¿Quién es Hugo Lezama, el compañero de Carlos Orozco?

Hugo Lezama es un conocido youtuber que tiene un canal virtual llamado Cinesmero. En este, él analiza producciones nacionales e internacionales a pedido de sus seguidores. Este es un proyecto ligado a su carrera profesional, Ciencias de la Comunicación, de la que egresó de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2013.

Sin embargo, este no es el único proyecto que posee. Según su cuenta de Linkedin, Hugo Lezama también cofundó Kafka, la cual tiene como objetivo “la generación de contenido específico con base en el storytelling para negocios en multiplataformas”.

Hugo Lezama ha fundado varios proyectos, como Cinesmero. Foto: @lacinta/Facebook

¿Por qué los cibernautas cancelaron a Moloko Podcast?

En las últimas horas, Moloko Podcast ha sido tendencia en redes sociales tras una reciente entrevista publicada en su canal de YouTube. Los fanáticos de este programa no toleraron las burlas y comentarios a favor de la pirotecnia que Carlos Orozco y Hugo Lezama hicieron, condenándolos en plataformas como Twitter.

“La gente dice: ‘Mi perro se pone nervioso.’ Si tu perro se pone nervioso por dos bombardas, no debería existir porque ese perro necesita valentía para afrontar el día a día. Si tu perro es un nerviosito con dos ratas blancas, algo has hecho mal en su crianza. Una Navidad no es Navidad hasta que se le vuelen dos dedos”, dijo el popular ‘Cinesmero’.

Sin embargo, su compañero no se quedó atrás y tampoco lo corrigió: “Eso ha sido la generación de cristal. Pero ¿tu perro no se puede inquietar dos minutos al año?, dijo Carlos Orozco y Lezama respondió: Bajo esa lógica, yo diría que ningún perro puede ladrar a partir de las 11.00 p. m., si despierta a otros vecinos (...) Ah ya, yo no puedo ejercer mi libertad en la calle para reventar una bombarda porque tu perro sufre de estrés. ¿Qué perro en los 90 u 80 sufría de estrés?”.