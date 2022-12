Melissa Paredes se disculpa con ‘Activador’ por críticas constantes: “Es parte de estar conmigo”

Una de las parejas más controversiales de este 2022 son Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes a raíz de su ampay en Magaly Medina no han dejado de ocupar portadas en diversos medios de comunicación. El fin de año no es la excepción. Debido a que fueron vistos varias veces en los centros comerciales comprando prendas de vestir, la modelo catalogó a su pareja como “básico”, lo cual generó algunos titulares. A través de algunas historias en Instagram, ella se disculpó con él por la aparición constante en las plataformas.

A través de su cuenta oficial, Anthony Aranda cuestionó a Melissa Paredes por haberlo tildado de esa manera, pero también expresó su incomodidad por los titulares que se publicaron. Por ello, la modelo dijo: “Acostúmbrate. Así es la prensa. Si no pones un titular así, no vendes. Tienes que acostumbrarte. A ti no te gustan esas cosas, pero así es. Es parte de estar conmigo. Lo siento mucho”.