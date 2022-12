Con el tiempo, Karla Tarazona y Rafael Fernández se convirtieron en una de las parejas modelo de la farándula peruana. Ambos demostraban amor y complicidad ante los medios de comunicación y en las redes sociales nunca faltaban las sesiones de fotos por cada fecha importante. Sin embargo, todo este romance finalizó tras un extenso comunicado en el que ambos prometían no emitir comentarios sobre el tema. Ahora, la conductora presenta problemas para tramitar su ansiado divorcio.

La historia de amor de Karla Tarazona y Rafael Fernández

El romance de Karla Tarazona y Rafael Fernández inició en el 2020. Ambos se conocieron en una reunión de amigos, y de inmediato se creó un fuerte vínculo entre ambos. Aquella noche llegaron a darse un beso; sin embargo, mantuvieron sus salidas en secreto.

Tras un ampay de Magaly Medina, Karla Tarazona confirmó que estaba saliendo con Rafael Fernández en el mes de septiembre del mencionado año. “Oficial está hace tiempo, lo que pasa es que ustedes se han enterado un poquito después”, dijo la conductora de “D’ Mañana”.

Karla Tarazona y Rafael Fernández se unen en matrimonio

Pese al poco tiempo de estar juntos, Karla Tarazona y Rafael Fernández decidieron unir sus vidas en matrimonio y se casaron en La Molina, en una boda civil. “A mi vida llegó una persona que me hizo sentir tan segura de tomar decisiones (...) que no me estaba equivocando cuando dejaba mi corazón abierto”, indicó la modelo en “En boca de todos”.

Karla Tarazona anuncia separación de Rafael Fernández

El 26 de agosto del 2022, la pareja sorprendió al emitir un anuncio en redes sociales en el que aclaran que, a partir de ese momento, ellos ya no volverán a estar juntos por mutuo acuerdo: “Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos. Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados”.

¿Por qué Karla Tarazona no se puede divorciar de Rafael Fernández?

Ahora, luego de una ola de polémicas entre ambos, las cosas están más calmadas, pero el divorcio todavía no ha sido firmado. Karla Tarazona no tuvo problemas en hablar sobre Rafael Fernández y las faltas que estaría cometiendo para no darle el divorcio.

“No se ha acercado a pagar su mitad. A mí se me pidió firmar unos papeles, los firmé el lunes para que el señor haga el trámite, el martes pagué mi mitad, se supone que es de mutuo acuerdo, y al día de hoy, viernes, el señor no se ha acercado a la notaría a firmar el papel que quedó. Mi parte se ha cumplido. Él tiene que pagar la otra mitad, que es S/1.400″, dijo, evidentemente molesta.

“Si tú sales públicamente a decir que ya no amas a una persona y te quieres separar, ¿por qué poner un pero para firmar el papel de divorcio?, ¿por qué esas ganas de molestar? Tiene ganas de fregar, nos casamos con bienes separados, nada nos une, no tenemos hijos, ¿qué necesidad de seguir unidos? Esas son ganas de fregar”, finalizó.