¿Por qué Jazmín Pinedo le pidió disculpas a Jorge Guerra, quien interpreta a Jimmy de “AFHS”?

El regreso de “Al fondo hay sitio” después de seis años por las pantallas de América Televisión emocionó a sus seguidores. Además, se anunció la presencia de nuevos actores, entre ellos Jorge Guerra, quien personifica a Jimmy, y recibió un peculiar comentario de Jazmín Pinedo. Luego de haber quedado en evidencia, la popular ‘Chinita’ decidió pedir disculpas públicas al actor mediante su programa “+ Espectáculos” .

Jazmín Pinedo fue precisa con el comentario que muchos de sus seguidores cuestionaron, pues las palabras de la ex chica reality no solo involucraron a Jorge Guerra, sino también al actor Franco Pennano, quien hace de Cristóbal en la teleserie de América TV. A continuación, te contamos qué dijo la conductora de los intérpretes.

¿Cuál fue la disculpa que le pidió Jazmín Pinedo a Jorge Guerra?

Durante uno de los programas de “El reventonazo de la Chola”, Franco Pennano y Jorge Guerra aseguraron que le responderían el comentario de Jazmín Pinedo. Tras ello, la conductora decidió aclarar el malentendido, ya que reveló no conocer a ninguno de los actores de “Al fondo hay sitio” y todo se habría tratado de una broma.

Jazmín Pinedo dejó entrever que Jorge Guerra era su crush. Foto: América TV

“Aprovecho para decirle a Jorge Guerra que no lo conozco, mil disculpas por toda la broma que estuve haciendo. Solo han sido bromitas y espero que no lo hayas tomado a mal . Me encanta tu trabajo, eres un gran actor y me encanta lo que están haciendo en la serie”, inició la presentadora.

Además, la también modelo manifestó que hay un aspecto de su personalidad que muy pocas personas conocen. “De veras discúlpame. Pero yo soy muy bromista y a veces la gente no lo sabe”, señaló.

En una de las ediciones del espacio que conduce Jazmín Pinedo con ‘Choca’ Mandros, la ex chica reality reveló que Jorge Guerra era su crush, pero el comentario fue malinterpretado por sus seguidores y aclaró que todo se trataba de una broma.