Shakira: ¿por qué creó la fundación Pies descalzos y cuál es su importancia para Colombia?

La ruptura que Shakira y Gerard Piqué vivieron este año estuvo lleno de polémicas, desde su ruptura hasta la separación de bienes y la mudanza a Miami. Este 2022, la famosa pareja ocupó diversos medios de comunicación, y pese a toda esta polémica, la cantante colombiana resaltó el logro de uno de una de las jóvenes a la que ayudó con su reconocida fundación Pies Descalzos, la misma que viene motivando a cientos de personas en Colombia a cumplir sus sueños. En esta nota te contamos de qué se trata este proyecto y por qué es tan importante.

¿Cuándo se creó Pies Descalzos?

En 1997, tras su primer éxito internacional, Shakira llevó a cabo este proyecto filantrópico para apoyar y mejorar la educación en Colombia. La cantante quiso centrarse en las personas que en algún momento fueron violentadas y a quienes tenían problemas de nutrición a lo largo de su niñez y adolescencia.

“A lo largo de mi vida he visto como la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse; y créanme, ver que un niño que no tenía posibilidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy”, dijo Shakira y está plasmada en la descripción de la página web.

Shakira compartió su alegría tras su primer éxito en la industria musical. Foto: Pies Descalzos

¿Cuál es la importancia de Pies Descalzos para Colombia?

La directora ejecutiva de Pies Descalzos mantuvo una entrevista con el medio SuperLike y expresó la importancia que existe al llevarse a cabo un proyecto entre el Gobierno de Colombia, el sector privado y las ONG para beneficiar a la comunidad, ya que existe mucho beneficio para la comunidad, especialmente para los niños que crecen beneficiados de esas iniciativas.

Patricia Sierra es la directora ejecutiva de la fundación de Shakira. Foto: Pies Descalzos

Según la profesional, Pies Descalzos ha logrado resultados que se pueden medir en cifras, como el aprendizaje, el empoderamiento, la empatía y solidaridad que siembra la fundación en los colegios: “Tenemos ejemplos importantes de que valió la pena la inversión, como un niño llamado Juan Carlos que pasó por una escuela en Quibdó. Y siempre soñó con ser médico y logró porque tenía claro a dónde quería ir… y ha vuelto a las comunidades a cambiar la estrategia y desarrollar proyectos”.

Patricia Sierra celebra el apoyo de Pies Descalzos. Foto: Pies Descalzos

Los logros de Piez Descalzos

Asimismo, Patricia Sierra indicó que, en los 20 años que Pies Descalzos se encuentra laborando para la mejora de los jóvenes, ya se han construido 7 colegios públicos y existen otras instituciones que se encuentran en construcción: “Nosotros alrededor del tiempo hemos atendido a más de 300.000 personas de manera directa en las escuelas y colegios… la intención de Pies Descalzos es llegar a la ruralidad y allá tenemos que seguir entrando”, manifestó Sierra sobre los planes a futuro con la Fundación”.