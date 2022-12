Actualmente, Pelé, el futbolista brasileño tres veces campeón del mundo, se encuentra en un delicado estado de salud. Sus familiares y allegados están junto a él apoyándolo en estos momentos tan difíciles, pero existen otras personas que, pese a la importancia que tuvieron en su vida, probablemente le deseen lo mejor a kilómetros de distancia. Pocos saben que la cantante infantil Xuxa fue uno de sus amores en el pasado, con la que vivió innumerables polémicas. En esta nota, entérate de qué sucedió entre ambos y por qué decidieron separarse.

¿Cómo se conocieron Pelé y Xuxa?

Según su libro autobiográfico, Xuxa tenía tan solo 17 años cuando unió su vida con el astro del futbol Pelé, quien ya había cumplido 40 años de edad, se había casado y tenía tres hijos. Ambos fueron blanco de críticas en la antigua sociedad brasileña, que opinaba duramente sobre este controversial romance.

Algunos criticaban la diferencia de edades, otros suponían que la familia de la modelo desaprobaría el vínculo con el deportista, y otros incluso decían que ella buscaba beneficiarse de la fama que Pelé ya había sembrado hace varias décadas.

El romance que vivieron Xuxa y Pelé duró 6 años. Foto: El tiempo

Ambos se conocieron en 1980. “Durante un ensayo para la tapa de una revista. Había cuatro modelos, Luiza, Marcia Brito, yo, y se suponía que una mujer negra, pero él no quería. Le pusieron en ese momento a Miss Brasil, que venía de Brasilia. En la foto, salí de frente a él”, contó la bailarina. Agregó: “Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”.

Xuxa y Pelé posaron para una fotografía de antaño: Foto: Revista Manchete

Xuxa se enamoró perdidamente de Pelé

Durante una entrevista para el “Programa de Sabrina”, la actriz reveló lo enamorada que estaba del jugador estrella de Brasil: “En aquel momento, cuando lo conocí, yo creía que él era único y que sería un amor para toda la vida. Fue entre mis 17 y mis 23 años cuando me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante. Cuando conocí a Pelé, todos los que estaban conmigo decían ‘wow, ¿cómo estás enamorada de él?’”.

Xuxa y Pelé se conocieron cuando ella era menor de edad. Foto: El Tiempo

Sin embargo, Xuxa llegó a un punto en el que se dio cuenta de que esta relación era muy diferente a un amor real. En su libro “Memorias”, ella relató un antiguo recuerdo con Pelé: “Nos invitaban a todos los eventos, pero ahora tengo sentimientos muy encontrados. Para todo el mundo él era Pelé, pero para mí era Dico, el que jugaba al buraco con mi mamá. Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”.

¿Por qué Pelé y Xuxa finalizaron su romance?

Pasó tiempo y la carrera de Xuxa fue en ascenso. La también actriz tenía innumerables contratos en Nueva York y los fines de semana grababa en un programa de TV llamado Club del Niño en la cadena Red Manchete. Sin embargo, cuando se le dio a elegir entre las pasarelas de modelaje o la televisión, ella prefirió continuar grabando para el programa infantil de lunes a sábados. Esto la distanció más de su amado.

Sin embargo, ella indicó que la razón de que su romance con Pelé se enfriara fueron las innumerables infidelidades de él: “Tuve mi primera relación, que duró seis años, y he sido traicionada continuamente. Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío. Eso era normal para él. Una vez me dijo: ‘Son las mujeres que quieren estar con Pelé’. Cuando cumplí 23 años (cuando se separó), mi vida estaba cambiando mucho”.