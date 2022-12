Milena Warthon: ¿qué estudió y cómo influenció en su carrera como cantante?

Debido a su perseverancia, Milena Warthon se ha consagrado como un símbolo de la música peruana. Su corta edad no ha sido impedimento para que ella cumpla sus metas en la industria musical, por ello, la cantante ha sido invitada a uno de los eventos más añorados por los artistas internacionales. Se trata del show en Viña del Mar. Sin embargo, Milena Warthon no solo se ha consolidado gracias a su melodiosa voz, sino también por su simpatía y su dominio del escenario. Estas habilidades las adquirió en una universidad y en esta nota te contamos los detalles.

¿Qué estudió Milena Warthon en la Universidad?

La intérprete de “Volvió a salir” inició su etapa universitaria cuando era muy joven, a los 15 años de edad. Según una entrevista que le hicieron en su alma mater, la también compositora siempre supo que quería dedicarse al canto, pero tuvo varias inseguridades sobre su futuro al salir del colegio porque también tenía que escoger una carrera universitaria.

Asimismo, agradece a la Universidad de Lima por haberle brindado las herramientas necesarias para su vida profesional: “Todos los conocimientos que he adquirido, los uso para mi emprendimiento porque lo que estoy haciendo es un emprendimiento, que ahora abarca música, una marca de ropa, imagen, publicidad”.

“Me parece que es una carrera muy completa. Me encanta porque he aprendido de todo. En un principio, me permitió diseñar mis propias portadas, tomar mis propias fotos y editar mis videos. Tengo muy bonitos recuerdos de la universidad. He terminado el último curso el semestre pasado. Estoy muy agradecida también con mis profesores. Muchos sabían que estaba en esto de la música y me han dado su apoyo. He cumplido varias tareas hablando sobre mi propio proyecto, lo que me ha permitido profundizar y aprender estudiando lo que yo más quiero, que es mi música”, dijo sobre la carrera de Ciencias de la Comunicación.

Milena Warthon inició la universidad a sus 15 años. Foto: @milenawarthon/Instagram

¿Cómo apoyó su carrera universitaria en el canto?

Finalmente, Milena Warthon explicó por qué escogió esta carrera y cómo se relaciona con el canto: “Primero, pensé en música, pero decidí que postularía a la Facultad de Comunicación en la Universidad de Lima porque me daría herramientas para mi futuro en el arte, lo cual es una realidad. Mis padres me apoyaron”.

“Las herramientas que he obtenido en la carrera son importantes y me diferencian como artista. Durante la pandemia, tuve que desenvolverme sola y usar todas las herramientas que tengo como comunicadora. Así, me pude hacer conocida en las redes sociales”, agregó.