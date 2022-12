Miguel Arce ingresa a Netflix en la serie “Madre solo hay dos” y se luce junto a Ludwika Paleta

El talento de Miguel Arce ya es reconocido a nivel internacional tras su gran perseverancia en el mundo de la actuación. Tras haber protagonizado varias producciones peruanas, el ex chico reality fue a México a probar suerte y rápidamente se ganó el cariño de los televidentes. Ahora, el modelo ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar que se lucirá en los sets de Netflix como parte del elenco actoral de la serie “Madre solo hay dos”, por lo que hubo cientos de comentarios positivos para él.

Miguel Arce es el nuevo jale de “Madre solo hay dos”

Este domingo 25 de diciembre, Miguel Arce publicó un carrete de fotografías en redes sociales para anunciar su ingreso a Netflix como parte del elenco de “Madre solo hay dos”. En estas imágenes se puede ver a reconocidas actrices, como Ludwika Paleta y Paulina Goto, quienes también son populares entre los amantes de la producción.

“Desde hoy ‘Madre solo hay dos’ tercera temporada por Netflix. No te lo pierdas. Gracias por la confianza. Gracias por todo a todos. Seguimos avanzando”, expresó en la descripción que compaña el post.

Miguel Arce se luce con reconocidos actores de la serie "Madre solo hay una". Foto: @miguelarca/Instagram

Miguel Arce explica por qué tildó a Gian Piedo de “lobo”

Durante una entrevista en “Amor y fuego”, Miguel Arce lanzó un confuso comentario al aire y generó especulaciones, ya que se refirió a Gian Piero Díaz, un conductor muy querido por los peruanos: “Yo a Gian Piero no le creo nada. Es más un lobo disfrazado de oveja que otra cosa”.

En una entrevista para El Popular, el modelo reveló la razón de estas declaraciones: “Le ha hecho muchas cosas a mucha gente, pero yo decidí no decir nada a menos que él diga algo, y él se ha mantenido completamente hermético en el tema, pues, entonces, mantengo lo mismo. Le conozco muchas (cosas que ha hecho), y una en particular que me duele mucho, que no fue a mí, fue a la ‘Reina Madre’, a alguien que quiero mucho, que es Marisol Crousillat”.