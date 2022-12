Ruth Karina presenció fuerte balacera en el Rimac y revela cómo se encuentra tras el atentado

La delincuencia en el Perú está en ascenso. Esta vez, Ruth Karina vivió momentos de terror luego de presenciar una balacera en el distrito del Rímac, justo cuando ella estaba en camino a un show. Este jueves 22 de diciembre por la noche, la cumbiambera se encontraba junto a su equipo de trabajo en camino a un evento en el que la habían contratado, cuando se desató una disputa a mano armada. Varios seguidores se encuentran preocupados por ella. Conoce cómo se encuentra la artista tras el lamentable episodio que le tocó vivir.

¿Cómo se originó la balacera que presenció Ruth Karina?

Mediante una entrevista con Trome, Ruth Karina dio detalles sobre el momento que le tocó vivir días antes de celebrarse la Navidad. La cantante puntualizó en la inseguridad que sufren los peruanos día a día y más ahora que llegan las fechas festivas y la delincuencia está al acecho.

“Estaba yendo al Rímac para un show, habíamos atravesado Barrios Altos y debido al tráfico el auto se detuvo y de una combi que estaba adelante salió una persona, que creo que sería policía o un agente de seguridad, pues comenzó a disparar como persiguiendo a alguien y solo nos quedó agacharnos en los asientos, mientras el sonido de los disparos nos asustaba”, indicó.

“Fue algo terrible, nunca pensé estar en una situación como esa y poder ser víctima de alguna bala perdida, hay mucha inseguridad en las calles y cualquiera podría resultar herido”, agregó la artista peruana.

Ruth Karina vivió un tenso momento en el Rímac. Foto: @Instagram/ @rkpagozar

¿Cómo se encuentra Ruth Karina tras tenso momento en vía pública?

Pese a las horas que pasaron tras la balacera, Ruth Karina indicó que se encuentra muy conmocionada, pero aun así no se negó a realizar el show que tenía previsto para ese día.

“Gracias a Dios no me pasó nada, ni a las personas que me acompañaban. Felizmente que a los pocos minutos el auto comenzó a moverse y pudimos salir sin haber sufrido daño. Pude llegar hasta el local del show que iba a realizar, que era un show privado, pero tuve que esperar cerca de una hora para poder tranquilizarme. Pero hasta ahora estoy nerviosa, siento dolores en el estómago y un poco alterada”, finalizó.

Ruth Karina se encuentra bien de salud a pocos días de celebrar la Navidad. Foto: @rkpagozar/Instagram

Ruth Karina habla de su vida sentimental

Durante la mencionada entrevista, Ruth Karina también dio a conocer cómo se encuentra emocionalmente, negando mantener un vínculo amoroso por ahora: “Los pretendientes ahí están, pero estoy enfocada en mi trabajo. No soy una jovencita para entusiasmarme tan fácilmente. Yo pienso que una siempre tiene que estar con los pies bien puestos sobre la tierra. En este caso yo tengo un pensamiento que, como se dice criollamente, me quieren gilear pero hasta ahí nomás. Yo a los mañosones los desecho”.