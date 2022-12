RBD: ¿qué canciones de la banda mexicana le avergonzaban a Anahí?

La banda mexicana RBD ganó muchos seguidores al nacer en la telenovela del mismo nombre. Incluía las voces de Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Anahí, quien entonó “Rebelde”, “Sálvame”, “Solo quédate en silencio” y otros temas que se volvieron característicos de la agrupación. Sin embargo, la actriz que hizo de Mía Colucci reveló que no todas las canciones eran de su agrado.

Desde que la agrupación desapareció, los también actores de la telenovela han revelado diversas anécdotas que les tocaron vivir durante la grabación de la producción mexicana. Además, en entrevistas por separado, los cantantes recordaron las giras que han realizado en diferentes países y cómo sus seguidores coreaban sus canciones. Entre estas, hay una en específico que avergüenza a Anahí.

¿Cuál es el tema de RBD que no le gusta a Anahí?

En un diálogo para su podcast “Están ahí”, el cual es conducido por Anahí y su hermana Marichelo, tuvieron como invitado a Christian Chávez, quien respondió una de las preguntas de su excompañera de la agrupación. La consulta buscaba revelar cuál de las canciones le agradaban de RBD, pero la intérprete de “Amnesia” sorprendió a todos con su comentario, ya que también se animó a responder.

Anahí reveló qué tema de RBD les avergonzaba a todos cantar. Foto: Anahí/Instagram

“Nosotros no entendíamos algunas, por ejemplo, ‘Futuro exnovio’. Era como de qué oso (qué pena) esa canción. Pero ¿sabes cuál es el tema que nos daba pena cantar a todos? Es ‘Liso y sensual’. El coro decía ‘cabello’, y no puedo con la palabra ‘cabello’, no puedo” , señaló la actriz.

Por otro lado, Christian Chávez manifestó que también se sentía indignado con la misma canción. “El tema ‘Liso y sensual’ era parte de la promoción de un champú, pero nos daba vergüenza”, comentó el actor en el podcast de Anahí.

¿Qué canciones de RBD no avergonzaban a Anahí?

La cantante aseguró que tiene algunos temas favoritos de la banda mexicana, pues se convirtieron en un himno para sus seguidores y eso le encantaba porque eran alegres y divertidas.