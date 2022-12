Fernando Díaz: ¿cómo inició su carrera en la TV y por qué es vinculado con Maju Mantilla?

Fernando Díaz es un periodista de ATV que supo cómo ganarse el cariño de los televidentes gracias a sus actitudes y sus ocurrencias en el noticiero matutino que compartía junto a Alicia Retto. Ambos eran una entretenida dupla, pero esta complicidad llegó a su fin. El profesional recibió una buena propuesta por parte de Latina para este 2023, es decir, conducirá otro programa, pero sin su fiel compañera, y se especula que ahora compartirá el set junto a Maju Mantilla. En esta nota te contamos cómo inició su carrera frente a los reflectores.

¿Cómo inició la pasión de Fernándo Díaz por la televisión?

La televisión fue el centro laboral que acogió a Fernando Díaz, pese a que él no lo tenía en sus proyectos a futuro. Durante una entrevista con “Día D”, el profesional asegura que desde pequeño no esperaba ser periodista, pero una visita a un ser de televisión le abrió los horizontes de las comunicaciones.

“Las comunicaciones llegaron de casualidad. Yo no pensaba ser periodista. Me gustaba la televisión como medio. Me gustaba esa magia de generar programas y venderte una ilusión a través de programas de concursos. Fue a raíz de que fui un set de televisión”, indicó y procedió a contar su experiencia en un medio chiclayano y sus estudios en una universidad de su ciudad natal.

Inicios de Fernando Díaz en la televisión peruana

La primera oportunidad que Fernando Díaz tuvo de laborar en un medio de comunicación fue en Panamericana Televisión, dándole inicio a su larga carrera televisiva. En este lugar, él ingresó como practicante preprofesional y adquirió conocimientos invaluables en el área de prensa del programa “24 horas”. Pese al poco tiempo que laboró ahí, el periodista lo cataloga como un momento “fabuloso”.

¿Fernando Díaz tendrá nuevo programa con Maju Mantilla?

Es un hecho que Fernando Díaz estará presente en un nuevo programa de Latina, pero se desconoce quiénes serán sus compañeros. Durante una conversación con El Popular, el profesional fue consultado sobre Maju Mantilla y la posibilidad de compartir el set con ella.

Fernando Díaz no tuvo problemas en referirse a la ex Miss Perú, llenándola de elogios. Sin embargo, aclaró lo siguiente: “Tengo las mejores referencias de ella, pero aún no sé al detalle quiénes serán mis nuevos compañeros. La tele es un trabajo en equipo y si algo me ha dado el periodismo, es ese aprendizaje a llegar para sumar, para aportar”.