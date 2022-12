La vez que Magaly le pidió al exfutbolista Ronaldo pasar la noche juntos

A lo largo de su carrera televisiva, Magaly Medina recibió a varios invitados en el set de ATV. Su programa se transformó en uno de los más importantes del espectáculo que incluso figuras internacionales se sentaron en los sofás de la ‘Urraca. Uno de ellos fue el exfutbolista brasileño Ronaldo Luis Nazario, quien sacó más de una sonrisa en el 2008, cuando visitó Lima en uno de sus viajes benéficos al Perú. En esta nota te contamos alguna de las ocurrencias que la periodista tuvo en vivo.

Magaly Medina se luce hablando portugués

Al inicio de la entrevista con Ronaldo, Magaly Medina empezó el programa presentando al jugador, pero lo que nadie se esperaba es que lo haría en portugués. Aunque no tuvo un lenguaje muy fluido en vivo, la conductora le puso mucho empeño en expresar unas bonitas palabras hacia su invitado.

“Buenas noches, sean bienvenidos. Esta noche es muy especial para nosotros. Tengo el honor de presentar a un grande, a un fenómeno, a un ídolo de muchos. Con ustedes, Ronaldo, el mejor jugador de fútbol del mundo”, se puede entender en español.

Ronaldo halaga a Magaly Medina por su belleza

Era evidente los nervios y la timidez del jugador, por lo que Magaly Medina intentó que él se soltara un poco realizándole divertidas preguntas, como por ejemplo, si él la consideraba guapa.

“A mí, diariamente me dicen fea, todos los días. ¿Tú me ves algo de fea?”, lo cuestionó y él respondió con una sonrisa: “Absolutamente no. Guapísima”.

Magaly Medina le hace sorpresivo pedido a Ronaldo

Pocos minutos antes de finalizar la divertida entrevista, entre bromas, Magaly Medina le realizó un pedido especial a Ronaldo, provocando que el jugador se atore de la risa. Todo inició cuando la ‘Urraca’ le preguntó qué haría por la noche y, ante los proyectos del exdeportista, ella se confesó: “Yo quería preguntarte voce quere pasar la noche conmigo”.