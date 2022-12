¿A qué se dedica Andy V, el exesposo de Susy Díaz, tras alejarse de la TV?

Andy V protagonizó más de una polémica en el pasado y ocupó portadas en diferentes medios de comunicación. Su ingreso a la farándula peruana inició al mantener un romance con Susy Díaz, con quien llegó al altar a los pocos meses de estar juntos. Actualmente, el cantante ya no se encuentra en el ojo público tras viralizarse una denuncia en su contra y muchos se preguntan qué fue de su vida. En esta nota te contamos todo a cerca de este personaje.

El ingreso de Andy V a la farándula gracias a Susy Díaz

Tras su matrimonio con Susy Díaz, Andy V fue punto de enfoque en varios medios de comunicación. Esta polémica boda fue televisada por Magaly Medina durante el 2011, pero, luego de muchos años, los personajes revelaron la verdad tras esta unión. Durante una entrevista con “B&H podcast”, él confesó que pagó S/3.000 a la excongresista para hacerlo conocido.

“Al mundo de la farándula llegué obviamente porque me caso con Susy Díaz. Ya cuando te casas con Susy Díaz, ¿quién no te va a conocer? Yo me casé a los 24 o 25 años (…). Me casé con ella y mi nombre se hizo más famoso, pero no como quería, porque yo a ella le pagué 3.000 lucas para que me haga famoso, donde salen los famosos ampays”, indicó.

Denuncia en contra de Andy V por agresión sexual

En el mes de febrero del presente año, Magaly Medina emitió la denuncia por agresión física en contra de Andy V. Según el citado medio, la familia de la ahijada de Susy Díaz denunció al animador de eventos luego de que este agrediera a una mujer que sufre de trastorno de desarrollo intelectual y epilepsia.

Esto habría ocurrido en un local ubicado en la playa San Antonio, a donde la mujer acudió con su familia. Hasta la actualidad, el caso no ha sido aclarado y, hasta ser comprobado, Andy V continuará en libertad.

¿A qué se dedica Andy V actualmente?

La última aparición que tuvo Andy V en los medios de comunicación fue para animar un evento, el cumpleaños del Chamán del Norte. En este show, este personaje se lucía ante el público. “Tiempo que no sabíamos sobre este pintoresco personaje de la farándula antigua. No sabía que ahora se cachuelea como cantante. ¿Animará la boda de Susy en Huaral?”, dijo Samuél Suárez.

Bloque HTML de muestra