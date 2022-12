Este miércoles 21 de diciembre, “Esto es guerra” presentó su programa final en estos 10 años al aire y hubo varias polémicas. Una de ellas la protagonizó Alejandra Baigorria. Como se vio en vivo, ‘Los guerreros’ ganaron esta última temporada y provocaron la indignación de ‘Los combatientes’, quienes no tuvieron otra opción que aceptar la decisión de la productora. La empresaria tuvo el mismo comportamiento que sus compañeros y optó por comunicarse a través de redes sociales.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, Alejandra Baigorria agradeció a sus seguidores por su apoyo durante este 2022 y se disculpó por “no poder luchar más”. A su vez, se refirió a los integrantes de “Esto es guerra”: “Qué pena es irme sabiendo que compañeras dicen y hablan cosas detrás de cámaras. Quizá sí soy fregada porque lucho por mi equipo, pero si hay algo que no tolero y me da pena, es la hipocresía. Si hay algo que me quieren decir, me lo dicen en la cara”.