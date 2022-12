Gino Pesaressi mostró imagen de su novia, pero no reveló su nombre: “Suficiente con su foto”

Gino Pesaressi confirmó que tiene un nuevo romance. En las cámaras de “América hoy”, las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna mostraron fotos de su nueva novia y pidieron al modelo que la presente, pero este se negó a revelar su nombre.

“Ya suficiente con su imagen. (...) Su nombre lo voy a mantener reservado, ya que es lo único que me queda”, respondió a las conductoras del programa luego de que ellas insistieran para que dijera su identidad.

Asimismo, el también actor comentó que se encuentra muy feliz y, además, resaltó las cualidades de ella durante el programa.

“Estoy tranquilo. Estoy feliz. Es una chica guapísima y no solamente guapa, sino supertalentosa. Además, habla... Es una de las relaciones más comunicativas que he tenido, que es superchévere, o sea, hablamos de todo, de cualquier cosa que nos molesta, lo hablamos”.

“¿O sea, en una semana ya se molesta? Eso es muy rápido”, preguntó Janet Barboza.

“Lo que pasa es que también mi vida no es fácil. No es fácil meter a alguien en un mundo como este y de hecho son cosas que hemos tenido que hablar. Sabíamos que esto iba a pasar, no así, pero sabíamos”, agregó Pesaressi, algo incómodo porque mostraron las fotos de su novia en pleno programa.

“¿Y qué es lo que más te enamoro de ella?”, cuestionó Brunella Horna al actor.

“Es su personalidad. Tenemos muchas cosas parecidas”, respondió el modelo.

¿Quién es la novia de Gino Pesaressi?

Aunque el modelo no quiso revelar la identidad de su novia, en una investigación en Instagram se puede ver que se trata de Andrea Aguierre y trabaja como terapeuta y coach psicoholística. Además, se dedica al mundo del espectáculo, ya que es actriz, cantante y modelo.