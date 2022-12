¿Quién fue Gerardo Privat, el diseñador peruano que vistió a Magaly, Jessica Newton y otras famosas?

El modista Gerardo Privat Dextre construyó con gran esfuerzo su marca de ropa, la cual llevaba su nombre. Además, sus prendas, que eran lucidas por muchas artistas y figuras de televisión, se encontraban a la venta en diferentes puntos del Perú. Al experto en alta costura no solo le apasionaba el diseño de modas, sino el baile, ya que fue campeón nacional de marinera. En febrero del 2018, él falleció en un hospital de Trujillo.

Las artistas que alguna vez vistieron sus diseños lamentaron la repentina muerte del modista y dejaron sentidos mensajes de despedida en sus redes sociales. Gerardo Privat era uno de los peruanos que destacaron en la moda, pero también se vio envuelto en problemas legales con su familia por el nombre de su marca.

¿Quién fue Gerardo Privat, el diseñador peruano de las artistas?

Gerardo Privat nació en Trujillo. En 1999, se convirtió en campeón nacional de marinera en su ciudad natal. Cinco años después, su nombre empezó a sonar cuando inauguró su atelier. Recibió la invitación de PromPerú para viajar a París y realizó su primer evento internacional: presentó su colección prêt-à-porter.

En 2004, el nombre de Gerardo Privat empezó a sonar en la industria de la moda peruana. Foto: ATV

En 2008, la marca del modista creció y volvió a lanzar nuevos diseños en un desfile organizado en Trujillo. Tres años más tarde, Gerardo Privat fue elegido para participar en la primera edición de la Semana de la Moda de Lima, el evento de moda más importante del país.

El diseñador empezó a tener problemas con una bloguera que criticó una de sus colecciones. En 2014, se le calificó como deudor de alto riesgo en Infocorp. Al año siguiente, pese a su delicado estado de salud, presentó nuevos diseños.

Mediante un reportaje en “Día D”, Gerardo Privat acusó a su hermana de haberse adueñado de su marca luego de que estuviera internado ocho meses en un centro de rehabilitación. “Tú (María Lucía Privat) me hiciste firmar algo que no era lo acordado. Yo no te cedí la marca. ¿Por qué quererlo todo?”, expresó el diseñador al programa de ATV.

Gerardo Privat murió en febrero de 2018 en un hospital de Trujillo. Foto: Gerardo Privat/Instagram

¿Qué pasó con Gerardo Privat?

El diseñador que vistió a Magaly Medina, Jessica Newton, Fiorella Cayo, Anahí de Cárdenas, Denisse Dibós y otras artistas peruanas murió, en 2018, en el Hospital Regional Docente de Trujillo, perteneciente al Ministerio de Salud.

No se conocen las causas de su fallecimiento, ya que los familiares de Gerardo Privat decidieron guardar silencio y mantener en absoluta reserva el entierro del famoso diseñador peruano.

¿Quién es Noe Bernacelli, el diseñador peruano que vistió a Flavia Laos en People’s Choice Awards?

El responsable del hermoso vestido que Flavia Laos lució en los People’s Choice Awards fue obra de Noe Bernacelli, un talentoso diseñador peruano que se fue a tierras extranjeras a los 18 años a estudiar moda en el instituto Carlo Esciccoli, en Milán. Tras terminar su carrera profesional, volvió a nuestro país para fundar su propia marca.

Bernacelli se enamoró de la moda cuando, en un viaje a Chile, conoció a unos amigos diseñadores. Cuando le contó a sus padres del nuevo rumbo que le iba a dar a su vida, ellos le recomendaron que se tomara un año sabático. " ‘¿Vas a dejar Medicina para hacer vestidos, Noe?’, me dijo eso literal. Nunca lo voy a olvidar”, comentó.

A pesar de ello, Bernacelli perseveró en sus sueños. Hoy es considerado uno de los diseñadores peruanos más exitosos a nivel internacional, ya que ha participado en la Semana de la Moda de París, un evento en el que solo asisten las personalidades más talentosas de la industria de la moda.