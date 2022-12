Rolling Stones anuncian concierto virtual

Por su 60° aniversario, la mítica banda británica presentará una grabación que incluye al desaparecido baterista Charlie Watts. “El espectáculo también cuenta con apariciones especiales de Bruce Springsteen, The Black Keys, Lady Gaga, Mick Taylor, Gary Clark Jr. y John Mayer”, adelanta EFE.

El evento con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood se transmitirá en línea, el 2 de febrero, en la página RollingStonesNewark.com. Con la ayuda de la tecnología, la transmisión en directo permitirá ver videos interactivos y los seguidores de la banda podrán subir fotos o verse en la pantalla.

La grabación fue hecha hace una década durante una gira por sus cincuenta años. “A pesar de haber sido grabado hace tiempo, el concierto no ha estado disponible para los seguidores”, señalan. Con ello, los Stones celebrarían la edición ‘GRRR Live’. “El concierto presenta algunos de los mayores éxitos del grupo, incluidos ‘It’s Only Rock N’ Roll’ (But I Like It), ‘Honky Tonk Women’, ‘Start Me Up’, ‘Gimme Shelter’, ‘Sympathy For The Devil’ y ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’”, adelantan.

Por otro lado, se supo que el sello discográfico BMG presentará un homenaje country a los Rolling Stones. El 17 de marzo publicará Stoned Cold Country, un álbum en el que estrellas del country rinden tributo a la banda, en su 60° aniversario. “Este álbum es el agradecimiento de la música country a los Rolling Stones por 60 años de inspiración y por proporcionar la banda sonora de nuestras vidas”, se lee en el anuncio del álbum producido por Robert Deaton.

