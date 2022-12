Rodrigo y Gigi halagan a ‘Giselo’ por disparates en “América hoy”: “Tiene más peso que todas”

Las ocurrencias de Edson Dávila en “América hoy” no pasan desapercibidas para Rodrigo González y Gigi Mitre, los conductores de “Amor y fuego”. Ambos puntualizaron los comentarios que el popular ‘Giselo’ tiene hacia sus compañeras Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza, por lo que resaltaron la labor fundamental que el bailarín cumple en el magazine mañanero. De esta manera, las figuras de Willax TV incluso compararon la labor del influencer con la de sus compañeras.

“La ‘Farisela’, cuando empieza a ver que funciona algo, le empezó a dar más protagonismo, incluso más que a un coanimador”, dijo ‘Peluchín’ y Gigi Mitre agregó: “Lo han puesto hasta en “América hoy”. Ahí él tiene más peso que todas. A mí me encanta. Me da risa, es rápido, no es disforzado. Yo soy fan de él. Tiene las precisas”.