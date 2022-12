¿Por qué Said Palao y Macarena Vélez terminaron su romance en el 2019?

Said Palao sigue en el ojo de la tormenta. Luego de que Magaly Medina difundiera unas imágenes del chico reality abrazando de la cintura a Melissa Byrne Gallo, mientras Alejandra Baigorria estaba en Miami, algunos usuarios lo han criticado duramente en las redes sociales. En tanto, otros han recordado que tampoco tuvo el mejor comportamiento con Macarena Vélez.

¿Cómo fue la relación de Said Palao y Macarena Vélez?

Recordemos que Said Palao y Macarena Vélez comenzaron a salir en el año 2015, cuando ambos eran parte del desaparecido programa “Combate”. Ahí protagonizaron más de un enfrentamiento.

En el 2016 oficializaron su relación como pareja. Said Palao y Macarena Vélez tuvieron altibajos en su relación.

Por ejemplo, uno de los momentos más complicados que vivieron fue cuando discutieron porque el hermano de Austin Palao colocó ‘me gusta’ en Facebook a una amiga.

Otro momento difícil que protagonizaron fue cuando Said Palao le gritó a Macarena Vélez a la salida de una discoteca. En esa situación, él levantó la voz a la chica reality.

¿Por qué Said Palao y Macarena Vélez terminaron?

Después de idas y venidas en su romance, Said Palao y Macarena Vélez anunciaron su separación definitiva en el 2019. En una entrevista con “Día D”, la joven contó el mal momento que vivió por culpa de su agresor sexual Adolfo Bazán. En ese contexto, también reveló que Said fue quien decidió alejarse de ella.

“He perdido mi trabajo. Ahora estoy soltera. No la paso nada bien, no tengo ganas de salir a la calle (...) No quiero hacer un show de esto que ha pasado, no me interesa el show, no quiero hacer un espectáculo de esto”, manifestó en el programa dominical.

En tanto, Said calificó como una “vergüenza de hombre” al sujeto que intentó aprovecharse de la joven en una discoteca de Lince.

El hermano de Austin Palao también aprovechó para aclarar que ya no mantiene un romance con Vélez. “Nosotros ya no estamos juntos desde hace unas semanas. ‘Maca’ está soltera, yo también, acá no hay un tema de infidelidad ni nada por el estilo, no va por ese lado”, indicó Palao.

Said Palao y Macarena Vélez rehicieron sus vidas

Tras separarse de Macarena Vélez, Said Palao fue captado besándose con Alejandra Baigorria, entonces amiga de Vélez. Durante dos años, la nueva pareja se mostró estable; sin embargo, el reciente ampay podría dar un giro a la relación.

En tanto, Macarena rehizo su vida con algunos personajes del espectáculo local. Ella tuvo una relación con el futbolista Víctor Salas, quien terminó siéndole infiel.