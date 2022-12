Gino Assereto tras convertirse en El Mejor Competidor de EEG: “Nadie sabe mi proceso”

Gino Assereto rompió en llanto, tras ser elegido como el “Mejor Competidor 2022″ en Esto es Guerra, luego de superar a Said Palao, Pancho Rodríguez y Hugo García. El popular ‘Tiburón’ no contuvo la emoción al ver que su puntaje, lo coronaba como el mejor de todos al vencer un circuito extremo.

El último en competir, en la última edición del año de EEG, fue Hugo García. Mientras pasaban los minutos, el ex de Jazmín Pinedo se quebraba pues estaba muy cerca de ser elegido, por primera vez, como ‘Mejor competidor’.

Acompañado por Johanna San Miguel, líder de los ‘Guerreros’, Assereto dedicó el triunfo a sus dos hijas y a su hermano Jota Benz que se alejó de la competencia, luego de sufrir una fuerte lesión en uno de los juegos, hace algunas semanas. “Se lo dedico a mis hijas”, afirmó bastante emocionado, mientras era abrazado por sus compañeros de reality.

“Nadie sabe mi proceso, nadie sabe el trabajo que hay detrás de este triunfo, un trabajo no sólo físico sino también interno. Amo mi camino, amo los resultados, amo esta experiencia que escogí para vivir en el mundo! Lo amo todo ! Gracias a quienes me apoyaron y me regalaron confianza, apoyo, amor … lo aprecio mucho”, escribió luego en sus redes sociales.

En otras temporadas, el ‘Tiburón’ estuvo muy cerca de coronarse como el mejor de la temporada. Sin embargo, Hugo García o el chileno Pancho Rodríguez se llevaban este título.

La producción de ‘Esto es guerra’ eligió a cinco competidores para luchar por el título de ‘Mejor competidor 2022′. Said Palao fue uno de ellos. A pesar de su esfuerzo, el ‘Samurai’ quedó en segundo lugar. “Se puede apretar más, se puede apretar más, un poquito más. Se puede apretar más”, expresó.

El ‘combatiente’ dijo este comentario a modo de animar a Facundo González y Pancho Rodríguez que esperaban que puedan ganar la competencia. Finalmente, Assereto recibió la copa como el mejor de todos los guerreros y combatientes