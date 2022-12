Flavia Laos perdió 200.000 dólares en “Too hot to handle”: ¿qué hizo para ser excluida del premio?

Rápidamente, Flavia Laos se volvió tendencia en redes sociales y a nivel internacional por participar en “Too hot to handle”, el polémico reality de Netflix que tiene como finalidad unir parejas. La producción tuvo un éxito abismal desde que se estrenó la cuarta temporada en la plataforma; sin embargo, la influencer peruana no quedó como finalista y en esta nota te contamos por qué perdió 200.000 dólares del premio mayor.

¿De qué se trata el reality “Too hot to handle”?

Todos ingresan al programa en busca de vacaciones, fiesta y romance, pero, durante cuatro semanas, las cosas empiezan a dificultarse debido a las pruebas que deberán pasar.

Esta producción es liderada por un asistente virtual llamado Lana. Este robot controlará las acciones de un grupo de jóvenes con elevada autoestima y pasión por los vínculos casuales, dándoles la primera regla del reality: evitar actividades sexuales o autogratificación.

El premio para los concursantes empieza con 100.000 dólares; sin embargo, mientras cada uno vaya cometiendo actos sexuales, Lana descontará cierta cantidad de dinero a todos y solo podrán quedar como finalistas quienes consoliden una relación formal.

¿Qué hizo Flavia Laos para perder 200.000 dólares?

Flavia Laos ingresó al reality dispuesta a darlo todo y llevarse los miles de dólares propuestos por la producción. Inició siendo la ‘manzana de la discordia’ entre Creed y Sophie, una pareja que se conformó desde el inicio.

Posteriormente, Creed rompió su romance con Sophie e inició una relación con Flavia Laos, pero no todo fue alegría entre ambos. Tiempo después, llegó Imogen, una modelo australiana que ingresó para poner a prueba a los protagonistas.

Flavia Laos y Creed Still formalizaron su romance en "Too hot to handle". Foto: captura de Nétflix

Creed le aseguró a la peruana que él solo era amigo de Imogen, pero esto no era cierto. Ambos coquetearon en privado, y toda la verdad se reveló en una reunión junto a todo el elenco. Luego de saberse la verdad, los demás integrantes optaron por votar a Creed del programa debido a sus constantes mentiras.

Creed Still fue sacado de "Too hot to handle" tras engañar a Flavia Laos. Foto: captura de Nétflix

Flavia Laos es excluida del premio mayor

Como se sabe, para llevarse el premio, el participante debió haber conformado un romance durante las grabaciones del programa, pero Flavia Laos no lo logró.

Todos lograron recaudar 87.000 dólares del premio total y, en el último capítulo, se anunciaron a las parejas que se disputaron este incentivo: Jawahir y Nick, y Kayla y Seb. Posteriormente, los concursantes votaron de forma anónima y determinaron que solo Jawahir Khalifa y Nick Kici debían ganar esta temporada.