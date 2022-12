Ethel Pozo: ¿cuál es el libro que escribió la hija de Gisela Valcárcel y de qué trata?

Actualmente, Ethel Pozo es una de las conductoras más reconocidas en la televisión peruana debido a los programas que ha presentado a lo largo de su carrera. La ayuda de Gisela Valcárcel sin duda fue un plus para ella, pero su carisma y facilidad de palabra frente a los reflectores hicieron que pueda adueñarse del magazine “América hoy”. Sin embargo, este no ha sido el único rubro en el que se ha desempeñado, en el mundo de los libros también desbordó su creatividad.

Los inicios de Ethel Pozo en la conducción de programas

La primera vez que Ethel Pozo apareció en televisión fue el 28 de octubre de 1987, en el programa de su madre, “Aló, Gisela”, de Panamericana Televisión. Aquí, la hoy conductora tuvo un corto espacio, pero desató risas en el set mientras mantenía una conversación con Gisela Valcárcel en vivo.

Pasó el tiempo y, según una entrevista que Ethel Pozo mantuvo con Choca Mandros, ella contó que trabajó desde muy pequeña en la industria televisiva, por lo que nunca dudó en estudiar la carrera de Comunicaciones.

La primogénita de Gisela Valcárcel se graduó en la Universidad de Lima y, meses después, hizo su debut como conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, de América TV.

"Un milagro de Dios que llegó a mi vida cuando menos lo pensaba”, expresó Ethel Pozo sobre el programa. Foto: composición Instagram

Ethel Pozo ingresa a la conducción por las mañanas con “América hoy”

Luego de varios programas emitidos, Ethel Pozo estuvo a la cabeza de “América hoy” para comentar las últimas noticias ligadas a la farándula peruana junto a sus compañeros del set. El programa tuvo muy buena acogida y acumuló varios puntos en rating a comparación de otras producciones en el mismo horario, consagrándose como el magazine de las mañanas.

"América hoy" se emite de lunes a viernes a través de la señal de América TV. Foto: Instagram Ethel Pozo

¿De qué se trata el libro de Ethel Pozo?

Por otro lado, Ethel Pozo tiene presencia en el mundo literario. La también empresaria publicó su único libro en el 2020 y lo tituló “Nace una madre. ¿Nace la culpa?”, en el que habla de su experiencia cuidando a sus dos hijas. De igual manera, envía consejos para las madres primerizas, a quiénes no les contaron cómo es llegar a esta etapa.

“Ser madre es lo más maravilloso que me pudo pasar en la vida 💫 Amo con locura y pasión a mis dos hijas, pero hay muchas cosas que me hubiera gustado conocer, saber, al menos presentir! Antes de tenerlas en mis brazos y por eso decidí escribir este libro. Para ti futura mamá, he dedicado noches enteras a escribir este libro que anhelo sea el regalo perfecto para este camino maravilloso que recién comienza”, se puede leer en su publicación de Instagram.