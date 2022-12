Deyvis Orosco: ¿por qué le dicen el ‘Bomboncito de la Cumbia’ al cantante?

La trayectoria de Deyvis Orosco en la cumbia peruana inició hace varios años, cuando su padre, Johnny Orosco, sufrió un grave accidente automovilístico y perdió la vida. Desde ese momento, el esposo de Cassandra Sánchez ha recorrido diferentes escenarios en todo el Perú y de forma internacional también, ganándose el respeto del público y ocupando un lugar entre los artistas nacionales más representativos. Sin embargo, pocos conocen por qué se le llama ‘Bomboncito de la Cumbia’ y desde cuándo se le dice así.

La trágica e inesperada muerte de Johnny Orosco

Durante una entrevista con Mathías Brivio, Deyvis Orosco aseguró que la cumbia sufrió una evolución a raíz de la muerte de su padre, Johnny Orosco.

“Siempre he dicho que mi vida tiene un antes y un después. Cambió a raíz de su partida, no solo mi vida, sino la historia de la música popular peruana, porque el género cumbia pertenecía a un sector, que era el sector popular. Después de ese accidente, no solo cambió mi vida, sino también la historia”, dijo el artista.

Inicios de Deyvis Orosco en la cumbia peruana

El comienzo de Deyvis Orosco en la industria artística inició en el 2006, cuando integró el proyecto Huellas de Amor. Sin embargo, alcanzó el reconocimiento nacional tras la muerte de su padre, cuando el Grupo Néctar se encontraba realizando un tour por la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

¿Por qué le dicen ‘Bomboncito de la Cumbia’ a Deyvis Orosco?

Con el paso del tiempo, Deyvis Orosco se convirtió en un referente musical de la cumbia peruana y se ganó el respeto de los artistas. Así lo dijo en una entrevista con Radio Nueva Q. El cumbiambero contó una experiencia en los escenarios junto a Dina Paucar.

“Ese apelativo lo heredé de mi padre”, dijo al iniciar. “A él le decían el ‘Bomboncito’. Él ganó un concurso y Dina Páucar le puso ese apodo. Entonces, cuando murió mi padre, yo heredé el apodo, porque tenía 20 años”, finalizó.