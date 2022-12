Tula Rodríguez: “Tengo que quedar bien con mi hija y mi conciencia”

Tula Rodríguez cierra el año como conductora de El salsatón de Radiomar y ATV, que se emitirá por ATV este 31 de diciembre a las 10 p.m. Y espera con optimismo el 2023 con su vuelta a la actuación, de la mano de Michelle Alexander y velando por su engreída, Valentina, una adolescente de 14 años.

“He cerrado un año bueno. Cuando nos dieron la noticia (de que ‘En boca de todos’ salía del aire) me causó un poco de sorpresa. Fue un baldazo de agua, pero luego como un divorcio, pero sano. Han sido cinco años en los que me han pasado cosas... He tenido guerras, he peleado batallas que aún continúan”.

¿Cuáles son las batallas que libras?

Cada uno tiene sus luchas. Tengo una adolescente de 14 años que me toca torear sola y no es drama como algunos podrían decir. Valentina es un dulce y, claro, porque la formo, la educo, la llevo a sus terapias y yo hago las mías. Es un chambón. Ella me hace más preguntas que antes, cosas que ya no le puedo ocultar porque ahora ya entiende todo. Digamos que ahora ‘¿mamá, por qué esto?, ¿mamá, esa persona por qué no viene?, ¿mamá, es verdad esto?’. O sea tengo mis batallas, desde cosas como permisos que debo darle, ya está en una edad en que sale a sus reuniones. Tengo mis batallas. No es fácil. El que diga que es fácil, la admiro. Pero, bueno, es lo que me toca y lo asumo.

¿Te arrepientes de haber dado explicaciones al aire de temas personales?

No, no. No me arrepiento. Mira, era necesario para mí. Cuando era más chibola pensaba que hay que quedar bien con el público. Yo no tengo que quedar bien con el público, yo tengo que quedar bien con mi hija y con mi conciencia que es lo más importante. Valentina tiene 14 años. A mi hija no la ‘pasean’. Mi hija conoce la historia completa y cuando yo he salido a hablar es porque le digo: ‘Valentina, esto va a pasar’. Porque todo lo que se hace y se diga, déjame decirte que es ella quien, en primera instancia, me reclama me dice: ‘Mamá, ¿por qué ha salido esto o lo otro?’. Es una adolescente que me exige, me reclama. Y también me ha tocado decirle: ‘Tú te callas’. Y ella me argumenta que quiere salir a hablar porque ella ha vivido esta historia, sabe toda la verdad. Pero no, es una menor de edad. Y yo debo protegerla.

¿Ya nada te afecta?

Ya nada me afecta. Después de mis pérdidas ¿crees que me pueda afectar lo que alguien diga? No me importa nada. Lo único que me mueve es cuando se trata de Vale. Después no me mueve un pelo, nada. O sea, yo soy una mujer de 45 años con una niña de 14 años, o sea, casi 15, y algunos siguen con la misma cantaleta. No me desgasto. Y si otros hablan, lo tomo como que es su chamba y no me interesa, me da flojera. Una dice algo, la otra responde... qué flojera. Mi hija es mi tesoro, muy inteligente. Mi herencia será hacerla profesional e independiente.