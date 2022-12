¿Por qué Magaly Medina no quiere a Tula Rodríguez en su set? Esto contó la figura de ATV

El ingreso de Tula Rodríguez a ATV ha causado mucha controversia. Se especuló que la actriz ingresaría al programa de Jorge Benavides o aceptaría una entrevista con Magaly Medina, pero ambas opciones están descartadas; sin embargo, la popular ‘Urraca’ explicó por qué no quiere a la exconductora de “En boca de todos” en su programa.

“En boca de todos” llegó a su fin el 28 de octubre. Figuras como Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón quedaron libres de escoger en qué medio trabajarán o en qué se desempeñarán ahora. El caso de la exvedette fue uno de los más comentados, puesto que se le ha visto incluso animando eventos.

¿Por qué Magaly Medina no invitaría a Tula Rodríguez?

Durante una entrevista con Trome, Magaly Medina se refirió al ingreso que tendría Tula Rodríguez en ATV. Además, la conductora de espectáculos negó rotundamente que invitaría a la actriz a su set y explicó a qué se debe esta decisión:

“Mira, para empezar, creo que para ella no hay planes aquí, es lo que sé, pero como no soy dueña del canal no te podría decir más. Ahora, yo entrevisto a todo el mundo, perro, pericote y gato, pero ahorita ella no tiene nada nuevo que contar, así que no me interesa entrevistarla ni nada por el estilo”, fueron las palabras de la ‘Urraca’.

Magaly Medina no quiere a Tula Rodríguez en su set, por ahora. Foto: composición/captura América TV/captura ATV

Tula Rodríguez tampoco piensa ir al set de Magaly Medina

Como se recuerda, ATV envió un comunicado de prensa para anunciar el nuevo proyecto que Sheyla Rojas, Tula Rodríguez y Paco Bazán tendrán en el canal. Durante la entrevista con los mencionados personajes, La República le consultó a la exvedette si acudiría el programa de Magaly Medina y ella respondió:

“Dejemos a mi esposo descansando en paz. No iría, uno, porque no me han invitado. Dos, perdón, pero la verdad no me interesa ir”.